Cameroun: Joseph Antoine Bell accusé de sorcellerie par Prince Ndedi Eyango - Mon expérience personnelle

En 1994, lors de ma visite à l'équipe nationale camerounaise à San Jose, en Californie, j'ai eu une expérience qui m'a profondément marqué. J'étais venu rendre visite à nos vaillants Lions Indomptables, des amis tels que Roger Milla et Émile Mbouh. Mon intention était simple : partager un moment de fraternité en offrant des CD dédicacés de ma musique, un modeste témoignage de soutien et de fierté nationale.

À ma grande surprise, Joseph Antoine Bell a refusé d'accepter mon CD, en ajoutant avec un sourire moqueur devant tout le monde qu'il n'écoutait pas la musique camerounaise. Cette réponse a été non seulement décevante mais aussi irrespectueuse, d'autant plus qu'elle s'est déroulée en public, amplifiant ainsi mon embarras.

Heureusement, Roger Milla, toujours l'ambassadeur de l'esprit d'équipe et du respect, est intervenu immédiatement. Il a rappelé à Bell que son attitude était inappropriée en disant : "Bell, on ne fait pas ça. Le petit nous offre sa musique et tu lui réponds ainsi, ce n'est pas gentil." Malgré cette réprimande, Bell a persisté dans son indifférence, répétant qu'il n'écoutait pas la musique camerounaise.

Cette expérience met en lumière un comportement regrettable de la part de Joseph Antoine Bell. En tant que figure publique et membre éminent de l'équipe nationale, son rôle ne se limite pas à ses performances sur le terrain. Il est aussi un représentant de la culture et des valeurs camerounaises. Refuser un geste de camaraderie et de soutien, surtout de la part d'un compatriote, montre un manque de respect non seulement pour l'individu en question mais aussi pour la culture et l'identité nationale qu'il est censé représenter.

%

Le respect et l'encouragement mutuel sont des piliers essentiels dans toute communauté, et plus encore au sein d'une équipe nationale qui porte les espoirs et les rêves de tout un pays. L'attitude de Bell contraste fortement avec celle de Roger Milla, qui a démontré, par son intervention, les valeurs de respect, de gentillesse et de solidarité.

À un certain âge, nous devons au moins nous respecter. Lorsque jusqu'à sa vieillesse, on est habité de la haine, de la méchanceté, du complexe et de la jalousie, on est tout simplement un sorcier.

Réactions et Conséquences

L'incident avec Joseph Antoine Bell a eu des répercussions au sein de l'équipe nationale et parmi les fans. Pour beaucoup, cette attitude a été perçue comme un manque de reconnaissance envers la culture et les contributions artistiques des Camerounais. En tant qu'artiste, je ressens une responsabilité particulière de mettre en lumière ces comportements et de promouvoir une culture de respect et d'appréciation mutuelle.

La réaction de Roger Milla a été largement applaudie et rappelle l'importance de figures emblématiques qui incarnent les valeurs de solidarité et de respect. Son intervention a non seulement apaisé la situation, mais elle a aussi réaffirmé son rôle de modèle et de leader au sein de l'équipe et de la nation.

Une Réflexion sur le Rôle des Figures Publiques

Les personnalités publiques, qu'elles soient sportives, artistiques ou politiques, ont un rôle crucial à jouer dans la promotion des valeurs culturelles et nationales. Leur comportement, leurs paroles et leurs actions ont un impact significatif sur la société et sur la manière dont la culture nationale est perçue et respectée.

Le cas de Joseph Antoine Bell nous rappelle que l'arrogance et le mépris peuvent avoir des effets néfastes, non seulement sur les individus directement concernés, mais aussi sur l'image de toute une communauté. À l'inverse, l'attitude de Roger Milla montre que le respect et la reconnaissance peuvent renforcer les liens et inspirer un sentiment de fierté et d'unité nationale.

L'expérience que j'ai vécue en 1994 avec Joseph Antoine Bell reste un rappel poignant de l'importance de l'humilité et du respect dans toutes nos interactions. En tant que membres d'une même nation, il est crucial de soutenir et de valoriser les contributions de chacun, qu'elles soient artistiques, sportives ou d'une autre nature.

Les figures publiques, comme les membres de l'équipe nationale de football, ont une responsabilité particulière en tant que représentants de notre culture et de nos valeurs. Il est essentiel qu'elles agissent avec respect et dignité, renforçant ainsi les liens au sein de la communauté et inspirant les générations futures.