Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 20 Juin 2024

Côte d’Ivoire : Présidentielle 2025- Le Pdci-Rda n’a pas l’intention de s’allier au Rhdp

Lors d’une conférence de presse le mercredi 19 juin 2024 au siège de son parti, Dr Bredoumy Kouassi Soumaïla, porte-parole du Pdci-Rda, a réaffirmé l’engagement de sa formation politique à reconquérir le pouvoir d’État par ses propres moyens et sans le soutien d’un parti politique. Ni d'une alliance avec une formation politique, notamment le Rhdp. « Le Pdci-Rda n’a pas l’intention de s’allier au Rhdp pour l'élection présidentielle de 2025 », a lancé Dr Bredoumy Kouassi Soumaïla. « Ce n’est pas à nous d’aller expérimenter ce que le père, Henri Konan Bédié, n’a pas réussi », a dit le député Bredoumy Kouassi Soumaila. Refusant toute alliance avec le Rhdp.Il a rappelé que l’alliance avec le parti au pouvoir n’a pas été fructueuse. Toutefois, il n’exclut pas une alliance avec les autres partis de l’opposition. (Source : Fratmat.info)

Sénégal : Economie- Dakar pourrait avoir accès à 230 milliards de Fcfa vers la mi-juillet (Fmi)

Le chef de la mission du Fmi au Sénégal, Edouard Gemayel, a annoncé, mercredi, que le Sénégal pourrait recevoir vers la mi-juillet près de 230 milliards de FCFA dans le cadre du programme 2023-2026.« A l’issue de l’examen du Conseil d’administration du Fonds monétaire international (Fmi), le Sénégal aura accès à 230 milliards de Fcfa », a déclaré M. Gemayel, s’exprimant au cours d’une conférence de presse dans le cadre de la deuxième revue du programme économique et financier soutenu par le Mécanisme élargi de crédit (Mec), la Facilité élargie de crédit (Fec) et la Facilité de résilience et de durabilité (Frd). Cette étude sera d’abord soumise à un accord au niveau du personnel avant une approbation de la direction du Fmi qui sera suivie du Conseil d’administration du Fmi prévu provisoirement vers la mi-juillet. Le Sénégal a conclu avec le Fmi un programme 2023-2026 d’un montant de 1150 milliards de Fcfa. Pour la première revue concluante de ce programme, il a eu accès à 169 milliards de Fcfa du Fmi. Par ailleurs, le Fmi estime qu’il y a un “surfinancement” sur la dernière émission de l’Eurobond du gouvernement du Sénégal. « Le gouvernement a plus de liquidité qu’il en a besoin”, a dit M. Gemayel qui a fait savoir que le Fmi est en train de discuter avec le gouvernement pour faire de ce surfinancement “des opérations de gestion du passif sur ce surendettement ». (Source : Aps)

Tchad : Affaires militaires- Une explosion d’un dépôt de munitions fait plusieurs morts

Le Président du conseil national pour la sauvegarde de la patrie, Chef de l'État le Général de Brigade ABDOURAHAMANE TIANI a adressé, ce mercredi 19 juin 2024, des condoléances au Gouvernement et au peuple tchadiens suite au grave incendie survenu le 18 juin 2023 dans la capitale N'Djamena.« C'est avec une profonde tristesse et une vive émotion que j'ai appris l'information relative au grave incendie survenu le 18 juin 2023 dans votre capitale, N'Djamena, à la suite de l'explosion d'un dépôt de munitions du camp de la réserve stratégique à Goudji », a écrit le Président du CNSP au Président du Tchad.Après s’être attristé que « ce tragique événement a malheureusement entraîné la mort de plusieurs personnes et causé d'importants dégâts matériels », le Chef de l’État nigérien a aussi exprimé sa compassion et celle du Gouvernement et du peuple nigériens au Gouvernement et au peuple tchadiens, ainsi qu'aux familles endeuillées. (Source : Anp)

Coopération avec la Russie - La construction de nouvelles installations énergétiques en vue

Le ministère russe de l’Énergie, a déclaré qu’une discussion entre la Russie et la République centrafricaine s’est tenue autour de la construction de nouvelles installations énergétiques. Étaient présents à cette entrevue, le vice-ministre de l’Énergie, Sergueï Motchalnikov, et ministre centrafricain des Grands travaux et des investissements stratégiques, Pascal Bida Koyagbélé. Rapporte abangui.com.Selon les échos de Sputnik, la Russie s’est engagée à faire une analyse complète de l’état actuel du système énergétique centrafricain. Suite à l’analyse, des recommandations pour son développement pourraient être élaborées. Notons que la délégation centrafricaine a été invitée à assister à la Semaine russe de l'énergie, qui se tiendra à Moscou du 26 au 28 septembre 2024 ( Source : abangui.com)

Niger : Fssp - Plus de trois cents millions de contributions reçues ce 19 juin 2024

La présidente du Comité de gestion du Dons de solidarité pour la sauvegarde de la patrie (Fssp), Mme Brah Réki Djermakoye a réceptionné, ce mercredi 19 Juin 2024, plusieurs contributions totalisant plus de 300 millions de francs Cfa au profit du fonds.Ces contributions proviennent notamment de la Fondation AFRIKICKS qui a fait don de vêtements, de chaussures et de plusieurs jouets d'une valeur de 301. 745.320 FCFA que la présidente du Fssp a en même au Colonel Major Abou Yahaya de l Action Sociale.Les autres contributions sont constituées de 1.000.000 Fcfa du Cabinet Numérica Africa Center, 300.000 Fcfa de la Coalition pour l' élimination de l'impérialisme pour l' Afrique, 150.000 Fcfa de la part du Bureau nigérien des droits d’auteurs (BNDA), 100.000 F CFA du Cadre de réflexion et d' initiative pour le développement de l'éducation et de la formation au Sahel, 67000 Fcfa des ressortissants de Doutchi vivant à Niamey.( Source :Anp)

Gabon : Enseignement supérieur - 840 millions Fcfa pour la sécurisation des établissements supérieurs

La sécurisation des établissements supérieurs fait désormais partie des priorités du gouvernement de Transition au Gabon. En effet, le Plan national de développement Transition (PNDT), récemment mis à jour, inclut cette problématique parmi ses 30 projets prioritaires pour un montant total de 213 milliards de Fcfa. Sur les 10,840 milliards prévus pour le secteur de l’éducation, 840 millions de Fcfa seront spécifiquement alloués à la sécurisation des établissements supérieurs. Cette initiative vise à répondre aux préoccupations croissantes concernant l’insécurité dans ce milieu. La révision du Plan national de développement de la Transition a non seulement permis de revoir à la baisse le montant alloué à ce plan directeur mais également d’augmenter le nombre de projets qui y sont inscrits passant de 293 projets pour 4536 milliards de Fcfa à 320 projets pour 3696 milliards. Pour cette année 30 projets seront réalisés pour un montant total de 213 milliards de Fcfa. Si l’Enseignement supérieur ne dispose que de 10,840 milliards dans cette enveloppe, la sécurité en milieu universitaire à tout de même été inscrite des priorités du Comité pour la transition des institutions (Ctri).(Source :alibreville.com)

Burkina Faso : 23e championnat d’Afrique d’athlétisme - Les Étalons en lice

Le Burkina Faso prendra part du 21 au 26 juin 2024 à Douala, au Cameroun, au 23e championnat d’Afrique d’athlétisme seniors avec douze athlètes.Les champions du pays des Hommes intègres y seront, juste avant le rendez-vous des JO Paris 2024. L’Etalon volant, le champion du monde, Hugues Fabrice Zango est également de la partie.La biennale de l’athlétisme africain qui est l’une des dernières grandes compétitions avant les JO Paris 2024 s’annonce très relevée. En effet, la participation des meilleurs athlètes du continent est attendue. Hugues Fabrice ZANGO, triple champion d’Afrique et champion du monde au triple saut et Marthe Yasmine KOALA, championne d’Afrique au saut en longueur feront le déplacement à Douala, juste avant les JO Paris 2024. ( Source : Burkina 24)