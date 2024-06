Kenya: Les inondations perpétuelles au pays nécessitent une solution durable

communiqué de presse

Les inondations au Kenya ont tué des douzaines, emporté les récoltes et détruit des biens d'une valeur de plusieurs millions de shillings, obligeant les personnes à fuir sans rien. Environ 300 personnes ont perdu la vie et 300 000 autres ont été affectées par les récentes inondations au Kenya. En Afrique de l'Est, plus de 600 000 personnes ont été affectées, dont 234 000 déplacées, selon le Bureau de Coordination des Affaires Humanitaires des Nations Unies, et les chiffres ne cessent d'augmenter.

Le cycle permanent d'inondations et de sécheresses au Kenya a été identifié comme l'une des principales catastrophes climatiques survenant dans notre pays. Leur gravité ne cesse d'augmenter en raison de la crise climatique provoquée par la dégradation de l'environnement due aux activités humaines. Les tempêtes et les cyclones, comme Hidaya, ont ravagé la région de l'Afrique de l'Est avec une violence et une destruction qui échappent à notre contrôle. Nous constatons également des effets tels que la sécheresse, qui entraîne des pénuries alimentaires et une raréfaction de l'eau. La crise climatique n'est plus imminente, elle fait des victimes aujourd'hui et ne fera qu'empirer si nous ne changeons pas le statu quo.

Selon les connexions climatiques de Yale, au cours des deux dernières années, l'Afrique a connu cinq des 30 catastrophes météorologiques extrêmes les plus meurtrières depuis le début de l'enregistrement des données en 1900. Les données scientifiques sont claires : nous sommes dans une situation d'urgence climatique. Les inondations dévastatrices qui se sont produites récemment au Kenya n'ont rien de naturel. En plus des inondations, les fortes pluies provoquent des coulées de boue désastreuses qui emportent des personnes, des ponts, des routes et des bâtiments entiers.

%

Tout autour de notre planète, les signes d'une crise climatique dangereuse se multiplient - une crise qui nous menace tous. En raison de la crise climatique, nous observons de plus en plus d'événements météorologiques extrêmes à des échelles que nous n'avons jamais connues et auxquelles nous ne sommes pas préparés. Si notre gouvernement néglige la gravité de la situation, les phénomènes météorologiques extrêmes ne feront que s'intensifier et leurs conséquences sur les communautés deviendront plus graves.

Malheureusement, ce ne sera pas le dernier événement climatique extrême auquel le Kenya et d'autres pays seront confrontés. Il faut donc se préparer aux catastrophes, mais surtout prendre des mesures concrètes en faveur du climat pour que les agriculteurs, par exemple, renforcent leur résilience.

Le président Ruto a déclaré deux jours fériés nationaux consacrés à la plantation d'arbres dans tout le pays. Planter des arbres au milieu d'inondations et de sécheresses dévastatrices ne suffira pas. Nous avons besoin d'actions concrètes, et non de fausses solutions telles que les projets de compensation des émissions de carbone. Les projets de compensation des émissions de carbone ne sont rien d'autre qu'une autorisation pour le Nord et les grands pollueurs de continuer à polluer, tandis que le Kenya doit vendre des terres pour des projets de plantation d'arbres qui ont fait l'objet de scandales et de critiques de la part des scientifiques du climat.

Il est de plus en plus nécessaire de remédier aux vulnérabilités face à cette urgence climatique par des efforts d'atténuation visant à réduire le rythme et l'ampleur du changement climatique et des inondations qui l'accompagnent. Aujourd'hui plus que jamais, nous avons besoin d'une action audacieuse et climatique de la part du gouvernement du président Ruto pour s'assurer que les demandes suivantes sont prises en compte.

Le gouvernement du Kenya doit veiller à ce que les fonds destinés à la gestion des catastrophes soient acheminés vers les communautés qui ont été durement touchées par les inondations dévastatrices. Les dirigeants kenyans doivent apporter une aide immédiate aux personnes affectées, au lieu de détruire leurs maisons, en les consultant, en les réinstallant et en tenant les promesses faites pour les aider.

Éliminer progressivement les combustibles fossiles au Kenya d'ici à 2030, mais aussi prendre des mesures pour faire face à l'urgence climatique afin d'assurer une résilience à long terme.

Nous avons besoin de justice, nous avons besoin de solutions pour les communautés affectées maintenant. Nous avons besoin d'une transition vers des énergies efficaces et renouvelables, comme le solaire et l'éolien, qui protégeront nos communautés, aideront à créer des emplois verts et durables et préserveront notre planète.

Le gouvernement kenyan devrait adopter et investir dans des techniques agricoles agro écologiques qui favorisent la biodiversité, la santé des sols et la conservation de l'eau en tant que mesure d'adaptation et de résilience pour atténuer les effets des phénomènes météorologiques extrêmes et garantir la sécurité alimentaire.

Le gouvernement doit promouvoir le système du "pollueur-payeur" qui obligera les entreprises et les pays qui profitent de la destruction à rendre des comptes, et acheminer ces fonds directement pour soutenir les communautés qui subissent les pires conséquences des inondations.

Pour mettre fin à l'urgence climatique et préserver notre avenir, il faut arrêter les combustibles fossiles. Les entreprises du secteur des combustibles fossiles doivent être tenues de rendre des comptes et de contribuer à hauteur de leur juste part financière à la lutte contre la crise climatique.

En tant que Président du Comité des Chefs d'État et de Gouvernement Africains sur le Changement Climatique (CAHOSCC), le Président Ruto devrait cesser de promouvoir des solutions non durables et erronées telles que les projets de compensation des émissions de carbone et défendre de vraies solutions à la crise climatique telles que le financement d'investissements dans des systèmes d'énergie propre et renouvelable, l'amélioration des systèmes agricoles et la protection de notre biodiversité.