Angola: Le pays cherche une meilleure position au sein du GAFI

Luanda — L'Angola continue de travailler pour améliorer et atténuer les lacunes identifiées par l'évaluation mutuelle du Groupe d'action financière internationale (GAFI), une entité qui établit des mesures efficaces pour lutter contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et d'autres pratiques illicites.

C'est ce qu'a déclaré mardi, à Luanda, le directeur général de l'Unité d'Information Financière, Gilberto Capeça, lors du premier dialogue entre le secteur public et privé sur "L'approche basée sur les risques, les défis et les opportunités".

A l'occasion, il a souligné que les différents secteurs travaillent pour mettre en oeuvre les recommandations du GAFI.

Il a considéré que l'approche basée sur les risques est cruciale pour prévenir efficacement l'instrumentalisation des structures et mécanismes économiques, étant le point de départ pour lutter de plus en plus efficacement contre les délits économiques et financiers les plus divers.

Gilberto Capeça a souligné certaines actions menées par l'Angola dans le cadre des recommandations du GAFI, telles que la sensibilisation à ces questions et la réévaluation du secteur bancaire pour le blanchiment d'argent.

De son côté, la collaboratrice de l'UIF, Jacira Van-Dunem, a fait savoir que, dans le cadre des recommandations du GAFI, le secteur du marché des capitaux a accru les contrôles basés sur l'approche du risque, et que l'assurance a inclus la création d'un département pour le traitement des affaires de blanchiment d'argent.

Elle a également rappelé qu'en janvier 2023, le secteur bancaire a publié un guide pour l'application des amendes dans les processus de sanction.

La collaboratrice, qui a fait un exposé sur le thème "L'impact de l'approche basée sur les risques, résultats de l'évaluation mutuelle de l'Angola", a ajouté que des évaluations thématiques des actifs virtuels, de la corruption et du transport transfrontalier, entre autres, ont été réalisées.

A son tour, le représentant de l'Association des Banques Angolaises (ABANC), José Cerqueira a soutenu que les banques doivent être capables de se contrôler elles-mêmes pour ne pas devenir dépendantes du superviseur.

Selon la source, les institutions bancaires doivent élaborer des politiques et des procédures détaillées pour atténuer les risques, ainsi qu'élaborer des normes internes alignées sur les réglementations nationales et internationales pour servir de guide pour la gestion des processus internes.

Le premier dialogue entre les secteurs public et privé, promu par l'UIF, a réuni des représentants d'entreprises publiques et privées et des étudiants universitaires.