Angola: L'IGAE appelle à une responsabilité proportionnelle dans l'administration publique

Dundo (Angola) — L'inspecteur général de l'Inspection générale de l'administration de l'État (IGAE), João Pinto, a appelé mercredi à une responsabilité proportionnelle, juste et adéquate pour les fonctionnaires qui transgressent toute règle dans l'exercice de leurs fonctions.

Intervenant à l'ouverture du séminaire sur "l'Éthique et la Déontologie dans l'Administration Publique", l'inspecteur général a appelé à éviter les "positions vindicatives" dans l'application de sanctions aux agents publics ou aux gestionnaires qui transgressent une règle ou une loi, spécialement dans la gestion des affaires publiques.

Selon le responsable, "être éthique, ce n'est pas être parfait, c'est être conscient de ses limites et remplir la mission de servir avec patriotisme".

Il a réitéré que les fonctionnaires, civils, militaires, politiques ou judiciaires, doivent être les garants de la qualité et de l'efficacité des services rendus dans les diverses institutions, dont la transparence, l'honnêteté et le sens patriotique apparaissent comme des outils indispensables.

"Ceux qui font des choses concrètes font des erreurs et des failles et dans une période de rareté des revenus où les finances publiques sont de plus en plus tendues, il est nécessaire que les fonctionnaires soient plus transparents, réalistes et ouverts au dialogue pour résoudre les problèmes sociaux du pays", a-t-il affirmé.

Selon João Pinto, il est nécessaire que les fonctionnaires sachent accepter leurs erreurs et les conséquences de leurs actes, en évitant d'être victimisés.