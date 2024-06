Angola: Le nouvel aéroport de Luanda et le corridor de Lobito à l'honneur au Portugal

Lisbonne — Le nouvel aéroport international Dr António Agostinho Neto et le corridor de Lobito ont été mis en évidence ce mardi à Lisbonne lors d'un événement visant à présenter le potentiel des projets et des opportunités d'affaires aux opérateurs économiques des pays lusophones.

Les deux projets ont été à l'honneur lors de l'événement "Doing Business Angola 2024", organisé par Jornal Económico, Forbes Portugal et les pays lusophones, afin d'expliquer aux hommes d'affaires le potentiel des projets respectifs et les opportunités d'affaires qu'ils représentent.

L'événement, auquel ont participé, entre autres, le ministre angolais des Transports, Ricardo D'Abreu, et le président du conseil d'administration de l'Agence de promotion des investissements privés et des exportations (AIPEX), Arlindo das Chagas Rangel, a réuni des diplomates et des hommes d'affaires portugais et angolais de différents secteurs d'activité.

La rencontre a aussi rendu hommage à l'homme d'affaires luso-angolais Jaime Freitas pour sa forte présence commerciale en Angola.

Lors de la clôture de l'événement, le ministre Ricardo D'Abreu a souligné l'importance du Plan national du secteur des transports, dans lequel le corridor de Lobito se distingue.

Selon le ministre, le projet s'inscrit dans le cadre de l'activation des infrastructures dans l'économie mondiale, grâce à la collecte de revenus provenant des droits de concession des grands investisseurs internationaux, ce qui a permis jusqu'à présent de verser 380 millions de dollars au budget général de l'État (OGE).

Il a déclaré que l'extension du corridor de Lobito vers la Zambie, via le chemin de fer de Benguela, permettrait de promouvoir l'emploi, par le biais du secteur privé, pour la main-d'oeuvre des différentes industries qui pourraient être créées le long de la ligne de chemin de fer.

Il a suggéré que le Gouvernement portugais crée une ligne de crédit spécifique pour soutenir les entreprises portugaises qui souhaitent profiter du potentiel économique créé par le corridor de Lobito.

Quant au nouvel aéroport international Dr. António Agostinho Neto, il a été annoncé que les vols commerciaux réguliers débuteront le 13 octobre prochain.