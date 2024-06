Congo-Kinshasa: L'UE annonce une aide humanitaire de 99 millions d'euros au pays

Dans un communiqué publié mercredi 19 juin à Bruxelles (Belgique), l'Union européenne dit fournir une aide humanitaire de près de 99 millions d'euros à la République démocratique du Congo en 2024.

Sur ce montant d'environ 99 millions d'euros, 35 millions sont sous réserve de l'approbation des autorités budgétaires de l'UE.

C'est ce qu'a annoncé Janez Lenarčič, le commissaire à la gestion des crises, au terme de sa visite, du 16 au 19 juin, en République démocratique du Congo. Son voyage consistait à constater sur le terrain la crise humanitaire causée par des conflits et de la violence, qui touche certaines parties du pays.

Le commissaire a rencontré notamment le président Félix Tshisekedi et la Première ministre Judith Suminwa Tuluka. « Il leur a fait part de sa profonde inquiétude quant à la situation humanitaire dans le pays et a souligné la nécessité pour toutes les parties de respecter pleinement le droit international humanitaire, notamment en ce qui concerne la protection de la population civile », indique le communiqué.

Le commissaire Lenarčič a également réaffirmé la position de l'UE qui appelle à « un dialogue inclusif, en particulier entre la RDC et le Rwanda, afin de s'attaquer aux causes profondes du conflit avec le 'Mouvement du 23 mars' » et de garantir le respect de la souveraineté, de l'unité et de l'intégrité territoriale de tous les pays de la région.

Conflit, pauvreté et malnutrition

Actuellement, plus de 7 millions de personnes déplacées sont recensés sur le territoire de la RDC, le deuxième chiffre le plus élevé sur le sol africain, après le Soudan. Plus d'un million de réfugiés congolais vivent dans des pays voisins.

Compte tenu de l'instabilité qui règne dans la région, la RDC héberge elle-même plus de 500 000 réfugiés venus de pays limitrophes.

Quelque 25,4 millions de personnes se trouvent en situation d'insécurité alimentaire aiguë, en raison de la recrudescence de la violence, des conflits et de l'instabilité dans l'Est de la RDC et des déplacements internes importants.

Selon le Programme alimentaire mondial, on estime à 2,8 millions le nombre d'enfants souffrant de malnutrition aiguë.