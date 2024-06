Seychelles: La compagnie aérienne indienne IndiGo exprime son intérêt pour des vols vers le pays

InterGlobe Aviation Limited (IndiGo), la plus grande compagnie aérienne de passagers indienne, a exprimé son vif intérêt pour le lancement de vols entre ce pays d'Asie du Sud et les Seychelles, a annoncé mercredi le ministère des Transports des Seychelles.

Le ministère a déclaré dans un communiqué de presse que cette évolution fait suite aux négociations bilatérales sur l'aviation tenues à New Delhi, en Inde, en mai 2024, où les négociations entre IndiGo et les autorités seychelloises ont commencé.

Le début des vols d'IndiGo vers les Seychelles, un archipel de l'océan Indien occidental, devrait renforcer les liens bilatéraux avec l'Inde et améliorer la visibilité des deux destinations.

Le ministre des Transports, Antony Derjacques, a déclaré : « L'intention exprimée par IndiGo de lancer des vols directs vers les Seychelles représente une étape importante dans nos efforts visant à améliorer la connectivité et à favoriser de solides relations bilatérales avec l'Inde. Nous sommes enthousiasmés par le potentiel d'augmentation du tourisme et opportunités commerciales qu'apportera cette nouvelle route.

IndiGo est l'une des compagnies aériennes à la croissance la plus rapide en Inde, avec une flotte de plus de 367 avions reliant les passagers à plus de 121 destinations dans le monde. L'engagement de la compagnie aérienne à offrir une expérience de voyage abordable, fiable et efficace en a fait l'une des compagnies aériennes à la croissance la plus rapide au monde.

%

S'il est confirmé, le lancement de la nouvelle route aérienne devrait améliorer considérablement les échanges touristiques et commerciaux entre les deux pays. Les arrivées de visiteurs indiens aux Seychelles ont montré une tendance positive au cours des dernières années, avec 4 957 visiteurs en 2022, 7 602 en 2023 et 3 268 en 2024. Cette nouvelle route aérienne devrait augmenter ces chiffres, offrant davantage d'opportunités pour le tourisme et les échanges affaires.

Le directeur général de l'Autorité de l'aviation civile des Seychelles (SCAA) a déclaré : « L'exploitation d'IndiGo vers les Seychelles représentera une étape importante dans le développement de notre transport aérien, reliant les Seychelles à la nation géographiquement vaste et riche de l'Inde via Mumbai.

Les autorités des Seychelles restent déterminées à favoriser de solides partenariats aéronautiques internationaux, et ce nouveau développement avec IndiGo marque une étape prometteuse vers la réalisation de cet objectif, selon le communiqué de presse.