Tunisie: Le Libanais Wael Kfoury à l'affiche du Festival International de Carthage 2024

TUNIS — La pop star libanaise et arabe Wael Kfoury est à l'affiche de la 58ème édition du Festival International de Carthage (FIC). Cet artiste pluridisciplinaire, -interprète, musicien et parolier-, fera son retour à Carthage après une absence de neuf ans.

Le dernier spectacle de Wael Kfoury à Carthage remonte à l'année 2015 à l'occasion de la 51ème édition du FIC.

Cette 58ème édition se déroulera du 18 juillet au 17 août 2024 à l'Amphithéâtre romain de Carthage au coeur du site archéologique de Carthage, classé au patrimoine mondial de l'Unesco depuis 1979.

Le Festival International de Carthage est organisé par l'Etablissement National pour la Promotion des Festivals et des Manifestations Culturelles et Artistiques (ENPFMCA), relevant du ministère des Affaires Culturelles. Il est dirigé pour la troisième année consécutive par Kamel Ferjani, musicien, compositeur et chef d'orchestre.

La direction du festival avait déjà dévoilé le programme des soirées d'ouverture et de clôture. L'ouverture sera avec un spectacle intitulé "Ayech leghnayeti" mis en scène par Abdelhamid Bouchnak en guise d'hommage à son père le chanteur Lotfi Bouchnak et son parcours artistique entamé il y a près d'un demi siècle.

Lotfi Bouchnak partagera la scène avec une pléiade d'invités dont des chanteurs et des paroliers tunisiens et arabes.

En 2022, Abdelhamid Bouchnak avait également fait l'ouverture de la 56ème édition du FIC, organisée du 14 juillet au 20 août, avec une comédie musicale intitulée « Ocheg Eddenya ».

La soirée de la clôture de cette édition 2024 sera assurée par la chanteuse syrienne Assala Nasri qui fera son retour à Carthage après une absence de 30 ans. Son dernier et premier spectacle à Carthage remonte à 1994.

Le comité de direction du FIC annoncé un programme qui sera composé de 18 soirées musicales entre spectacles tunisiens, arabes et internationaux, en provenance notamment des Etats Unis, de l'Europe, de l'Afrique et de l'Asie. La musique arabe, classique et moderne, en plus des spectacles étrangers en dehors du monde arabe seront au rendez-vous.

Habituellement au programme du Festival, les genres RAP et Mezoued, musique populaire tunisienne, ne sont pas au menu de cette année, a appris la TAP auprès des organisateurs.

Le programme de la 58ème édition sera dévoilé progressivement sur la page officielle du festival à partir du 22 juin 2024.