Angola: Le pays prépare la 4ème édition de la biennale de Luanda

Luanda — Un groupe de travail conjoint pour définir le thème et l'itinéraire de la 4ème édition de la biennale de Luanda sera mis en place dans les prochains jours, a annoncé le coordinateur du Comité national de gestion, Diekumpuna José.

Le responsable a fait cette annonce à la presse au terme de l'audience accordée mardi par la ministre d'Etat aux Affaires Sociales, Dalva Ringote Allen, à la directrice générale adjointe de l'UNESCO pour les sciences naturelles et exactes, Lídia Brito.

Diekumpuna José a rappelé que la biennale aura lieu en 2025, de sorte que les travaux de la commission mixte devraient coïncider avec le 50e anniversaire de l'indépendance de l'Angola, qui sera célébré le 11 novembre.

Le coordinateur a aussi évoqué la perspective que l'Union africaine honore le passé et les réalisations sans précédent qui correspondent à la contribution de l'Afrique à l'humanité.

Il a indiqué que la structure de la biennale avait trait à la mobilisation des jeunes, en particulier à la prévention des conflits et à la création d'une mentalité collective entre les personnes, dans le but que la nouvelle génération évolue vers la tolérance, l'intégration et le maintien d'une paix durable pour le continent.

Selon lui, l'audience a également permis de dresser le bilan de la 3e édition de la biennale, qui servira de tremplin pour l'édition 2025.

Pour sa part, Lídia Brito a déclaré que la réunion a permis de renforcer la coopération avec l'Angola, qui réitère son engagement politique en faveur d'une culture de la paix, l'un des mandats centraux de l'organisation.

Elle a indiqué qu'elle continuerait à tenir des réunions dans les prochains jours afin d'explorer les domaines de coopération, ainsi que de renforcer la relation afin d'apporter une assistance technique au pays et de profiter des bonnes pratiques de l'Angola pour d'autres pays, et vice-versa.

Pour 2025, elle a envisagé une édition plus importante avec plus d'impact sur la construction de la paix sur le continent africain et dans le monde.

Initiée par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), l'Union africaine (UA) et le Gouvernement de la République d'Angola, la biennale a été établie par la décision 558/XXIV, adoptée en 2015 lors de la 24e session ordinaire.