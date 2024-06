Ethiopie: L'UE a accordé des bourses de maîtrise à 48 étudiants éthiopiens

Addis Abeba — L'Union européenne (UE) a attribué une bourse de maîtrise complète à 48 étudiants éthiopiens pour l'année universitaire 2024-2025 dans le cadre de son initiative éducative phare, le programme de bourses européennes Erasmus+.

Selon le communiqué de presse de l'UE, les étudiants sélectionnés passeront deux ans à étudier dans des universités prestigieuses de 12 pays européens différents dans le cadre de consortiums universitaires comprenant des établissements d'au moins deux États membres de l'Union européenne.

« Les bourses européennes Erasmus+ contribuent grandement aux efforts de développement humain de l'Éthiopie dans l'enseignement supérieur », a noté l'ambassadeur de l'UE en Éthiopie, Roland Kobia.

"Ce programme offre une opportunité unique aux jeunes étudiants éthiopiens de poursuivre des études au plus haut niveau, de découvrir les cultures et les systèmes académiques européens et d'établir des liens avec des personnes de certaines des meilleures universités d'Europe", a-t-il révélé.

L'ambassadeur Kobia a exprimé l'espoir que la dernière cohorte de boursiers « excellera et reviendra en Éthiopie avec des compétences et des connaissances améliorées qui profiteront à la fois à eux-mêmes et à leur pays, ainsi qu'à des souvenirs chaleureux de leur séjour en Europe ».