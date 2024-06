Congo-Brazzaville: Conférence sur l'afforestation - L'implication des sénateurs sollicitée

Reçue en audience par le président du Sénat, Pierre Ngolo, la ministre de l'Economie forestière, Rosalie Matondo, a sollicité l'implication des parlementaires ainsi que des autres Congolais pour la réussite de la Conférence internationale sur l'afforestation et le reboisement, prévue du 2 au 5 juillet à Brazzaville.

Placée sous l'Union africaine et des Nations unies, la première conférence internationale sur l'afforestation et le reboisement est une initiative du chef de l'Etat congolais, Denis Sassou N'Guesso, exprimée lors de la COP 27, tenue en novembre 2022 à Charm el-Cheikh en Egypte. La ministre de l'Economie forestière a exprimé au président de la chambre haute du Parlement les attentes du gouvernement quant à l'organisation et la tenue de cette rencontre planétaire.

« L'initiative de la décennie africaine et mondiale de l'afforestation et du reboisement a été proposée par le chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso, lors de la COP 27 en Egypte. Donc, c'est une initiative qui part du Congo qui a été endossée par les chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union africaine en février 2023. Elle doit également être adoptée par les Nations unies pour qu'elle devienne planétaire », a expliqué Rosalie Matondo à la presse.

Se réjouissant de cet honneur fait au pays, elle a insisté sur la nécessité d'informer les Congolais sur la tenue de cette conférence internationale à Brazzaville et des conclusions qui en résulteront. La ministre de l'Economie forestière souhaite voir cette initiative partie de Charm el-Cheikh à Addis-Abeba en passant par Brazzaville être adoptée par toutes les Nations afin qu'elle atteigne New York au siège des Nations unies pour devenir planétaire.