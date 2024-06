Congo-Brazzaville: Insécurité à Brazzaville - La direction départementale de la police promet y mettre fin

L'information a été donnée par le conseiller départemental et municipal, Brell Martial Mbourangon, lors de la restitution de la cinquième session ordinaire administrative du Conseil éponyme, à ses mandants des quartiers 61 Mpila et 62 Intendance, dans la première circonscription électorale de Talangai, dans le sixième arrondissement de la ville capitale.

La cinquième session ordinaire dite administrative du Conseil départemental et municipal de Brazzaville, qui s'est tenue du 29 mai au 7 juin, a abordé plusieurs affaires, a signifié le conseiller Brell Martial Mbourangon aux mandants. Il s'agit entre autres du Projet de délibération portant examen et approbation du compte administratif du conseil départemental et municipal de Brazzaville, exercice 2023 ; du Projet de délibération portant examen et adoption du rapport de la commission d'études et d'instruction mise en place pendant l'intersession, chargée d'examiner le dossier relatif à la gestion en régie indirecte des aires de stationnement payantes dans le périmètre urbain de Brazzaville ; du Projet de délibération portant examen et adoption du rapport de la commission d'études et d'instruction mise en place pendant l'intersession, chargée de l'évaluation des travaux municipaux consécutifs au sommet des Trois bassins forestiers tenu à Brazzaville en octobre 2023 ; de l'affaire relative à la gestion en régie indirecte des aires de stationnement payantes dans le périmètre urbain de Brazzaville

Le conseiller départemental et municipal, Brell Martial Mbourangon, a profité également de l'occasion pour rendre compte aux mandants des travaux de la quatrième et troisième session. A cet effet, il a indiqué qu'à la quatrième session ordinaire budgétaire, les conseillers avaient convoqué le commandant territorial de la police pour des questions des bébés noirs et le phénomène « Barbecue ». Il en est de même pour le mauvais état du caniveau au croisement avenue des Trois Martyrs/ avenue de l'Intendance (Rond-point Ebina) ; mauvais état de la route : tronçon rue Mouila/rue Mokeko) sur l'avenue de l'Intendance, tronçon rue Kintélé/ Kintélé bis sur l'avenue du marché Intendance en construction ; insécurité au marché Intendance en construction.

La situation des taxis-motos en étude

Quant au problème des taxis-motos, Brell Martial Mbourangon a dit que le sujet reste en cours de traitement, parce que la solution définitive n'a pas été encore trouvée. S'agissant du problème des « chargeurs » au niveau des arrêts des bus, ces derniers emmerdent tant par les demandes d'argent que par le vol. A propos, la mairie a décidé de résoudre ce problème. Pour l'épineux problème de l'insécurité dans la ville avec le phénomène « Bébé noir » et « Barbecue », le directeur départemental de la police de la ville de Brazzaville, qui a été interpellé, a promis de mettre fin d'ici peu à ce phénomène, a indiqué le conseiller départemental et municipal, Brell Martial Mbourangon.

En ce qui concerne l'insécurité au marché Intendance, le maire de Brazzaville a promis placer les lumières tout autour du marché afin qu'il soit éclairé. Tout comme, ils ont abordé l'état des routes dans la zone du centre adventiste d'Ebina jusqu'au rond-point éponyme. Là aussi l'administrateur-maire a promis de trouver la solution sur l'aménagement des voies.

Notons que le conseiller départemental et municipal, Brell Martial Mbourangon était accompagné de ses collègues conseillers départementaux et municipaux, Patrick Ngakosso et Axel Ndinga Makanda de Talangai ; Arsène Yangaat de Poto-Poto ; Mavy Mbongo de Djiri ; Elenga Nianga de l'Ile Mbamou ; Max Zola de Mfilou et leur doyen le député suppléant Boris Nganpfina. Le tout sous les conseils de la députée de la première circonstance de Talangai, Blandine Nianga, et de son suppléant Norbert Mbama.