Congo-Kinshasa: Grand-Bandundu - La Comaco a célébré la fête de tabaski

La communauté musulmane a organisé, en plus de la prière qui clôture ce moment de pèlerinage et de carème, des actions de charité et de solidarité en faveur des veuves, des orphelins et des nécessiteux dans le Grand-Bandundu.

La Communauté musulmane Ahmadiyya dans le monde entier a fêté, le 17 Juin, l'Aïd-ul-Adha ( la tabaski). Cette célébration marque le pèlerinage à la Mecque des musulmans. Dans cet objectif de se conformer aux vrais enseignements du saint Coran et du saint Prophète Muhammad, la Communauté musulmane Ahmadiyya en RDC (Comaco) a prévu plusieurs programmes humanitaires dans tous les coins du pays, mettant en avant-plan l'esprit de philanthropie de la Communauté tel que résumé par son fondateur Hazrat Mirza Ghulam Ahmad dans un de ses vers. Ce dernier dit : "Mon désir, mon souhait et mon objectif sont au service de l'humanité. C'est mon travail, ma foi, mon inspiration et mon chemin". Dans le Grand-Bandundu, plus de 7 mille personnes ont bénéficié de ces gestes de générosité qui ont été appuyés financièrement par la communauté et l'ONG Humanity First.

Pour ce faire, treize vaches ainsi que 46 chèvres et moutons ont été égorgés et leur viande distribuée aux membres de la communauté et leurs familles ainsi qu'à d'autres personnes et aux nécessiteux dans la région de Bandundu (Bandundu-ville, Sud-Ubangi, Mushie, Nioki, Bagata, etc. Conformément à cet ordre coranique de nourrir l'indigent, l'orphelin et le captif pour le plaisir de Dieu, la Comaco/ Grand Bandundu a également distribué de la viande des animaux à ces derniers.

Visite aux déplacés de Kwamouth

En marge de cette célébration, la communauté a organisé, le 18 juin, un programme de visite aux déplacés du territoire de Kwamouth se trouvant dans la province du Kwilu, dans la ville de Bandundu, dans le site érigé au quartier Malebo. Les déplacés ont, à leur tour, remercié la Communauté pour cet élan du coeur. Il est noté que plus de180 personnes ont bénéficié de ces gestes de générosité grâce à l'appui financier de la communauté et d'Humanity First, une association caritative qui a pour mission de protéger la vie et la dignité humaines.

Cet organisme international, à but non lucratif, non politique et non religieux, vient en aide aux personnes les plus démunies et les plus vulnérables dans plus de 91 pays. Son action comprend des projets de développement et de secours à court et à long terme, et a pour objectif de réduire la pauvreté et améliorer les conditions de vie grâce à l'assistance médicale, l'hébergement, l'assainissement et l'approvisionnement en eau, nourriture et vêtements.

L'acte de sacrifice, note-t-on, est symbolique et rappelle à la personne qui l'offre que, comme l'animal lui est inférieur, il est également inférieur à Dieu et doit donc être prêt à se sacrifier ainsi que tous ses intérêts et inclinations personnels pour le bien de Dieu quand il est requis de le faire. L'acte de sacrifice n'est, en aucun cas, une expiation pour les péchés de la personne qui fait le sacrifice. L'Islam souligne qu'aucune créature ou personne ne peut expier les péchés de quelqu'un d'autre et, par conséquent, rejette la doctrine chrétienne de l'expiation qui déclare que Jésus a expié les péchés de l'humanité en versant son sang sur la croix. L'Aïd-ul-Adha est, selon les saintes écritures de l'Islam,une occasion à laquelle les musulmans du monde entier sont encouragés à faire toutes sortes de sacrifices pour l'élévation spirituelle, morale, sociale et économique de l'humanité et, en particulier, la leur.