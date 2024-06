Congo-Brazzaville: Santé publique - Consolider les acquis du projet « Mavimpi ya mboté »

En présentant le rapport de l'expérience pilote du projet « Mavimpi ya mboté » dont la mise en oeuvre est appuyée par l'Unicef, le Dr Hamadassalia Omorou Touré a évoqué l'utilité de son passage à l'échelle voire sa mutation en programme national pour tirer davantage profit des acquis innovants de cette expérience en faveur de la santé de la mère et de l'enfant.

« Il faut capitaliser les acquis de la phase pilote du projet "Mavimpi ya mboté" sur les plans de l'offre, de la demande des soins et services de santé, de la gestion des médicaments », a souhaité le Dr Hamadassalia Omorou Touré. Le projet « Mavimpi ya mboté » est, en effet, une approche de gestion de l'offre des soins au niveau primaire permettant d'en améliorer la qualité particulièrement pour la santé de la mère et de l'enfant.

La phase pilote de « Mavimpi ya mboté » dont le rapport vient d'être présenté concerne le district sanitaire de Loandjili à Pointe-Noire. Il convient de souligner qu'actuellement ce projet sanitaire est en cours dans dix districts sanitaires dont 4 à Pointe-Noire : Tié-Tié, Loandjili, Mvoumvou, Lumumba ; à Brazzaville six districts sanitaires : Ouenzé, Makélékélé, Talangaï, Djiri, Mfilou, Moungali.

Selon le directeur général des soins et services de santé, le Pr Henri Monabeka, le projet « Mavimpi ya mboté » sert d'outil majeur de gouvernance des districts sanitaires. « Parmi les objectifs de ce programme figurent deux aspects : la production des données et la rationalisation de l'utilisation des ressources », a-t-il déclaré en évoquant une approche innovante soutenue par une solution centrée sur la santé de la mère et de l'enfant.

L'Unicef est le partenaire qui accompagne le gouvernement, à travers le ministère de la Santé, dans le cadre de ce projet. « L'Unicef demeure engagé aux côtés du gouvernement dans les efforts visant à réduire la mortalité maternelle, néonatale et infantile. L'Unicef, en étroite collaboration avec le ministère de la Santé, a conçu et déployé l'approche novatrice "Mavimpi ya mboté" dans le but de construire un système de santé solide et résilient au niveau des districts sanitaires », a fait savoir le représentant adjoint de l'agence onusienne, Georges Gonzales, qui a jugé prometteurs les résultats préliminaires du projet « Mavimpi ya mboté ».

Recommandations

En dehors de la mutation de ce projet en programme national, son passage à l'échelle, son extension, le Dr Hamadassalia Omorou Touré a recommandé, entre autres, de renforcer l'implication de la décentralisation administrative dans l'aménagement du projet au niveau de la gestion des centres de santé intégrés ; promouvoir l'inter-sectorialité de certains programmes comme la protection de l'enfant, l'eau, l'assainissement.