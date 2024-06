Congo-Kinshasa: Une seconde centrale hydroélectrique sera construite à Kisangani

Une mission composée des experts nationaux et internationaux de Fitchner et Blue Energy, sous la houlette de la Société nationale d'électricité (Snél SA), séjourne à Kisangani depuis quelques jours pour mener des études de faisabilité en vue de la construction d'une seconde centrale hydroélectrique dans cette ville, chef-lieu de la province de Tshopo, dans le Nord du pays.

La mission est menée en marge des travaux de réhabilitation de la première centrale hydroélectrique de la Tshopo et du réseau de distribution de la ville. « Avec l'équipe Fichtner venue dans le cadre de la réhabilitation totale de la centrale hydroélectrique de la Tshopo, nous sommes venus présenter les études de faisabilité du projet de construction d'une seconde centrale de la Tshopo et nos civilités à l'autorité provinciale », a déclaré Clément Tshimpaka, chef de département de distribution en provinces de la Snél SA. Avec la construction future de la nouvelle centrale « Tshopo 2 », la Snél SA projette d'augmenter la puissance de l'énergie électrique à Kisangani et ses environs, a-t-il ajouté.

La réhabilitation totale et la construction de l'ouvrage est financée par l'Agence française de développement (AFD) et l'Union européenne (UE). « L'Agence française de développement et l'Union européenne ont mobilisé des fonds pour la réhabilitation de la centrale et la construction d'une autre unité de production de Tshopo 2 », a poursuivi Clément Tshimpaka. Il a indiqué que « la réhabilitation étant un grand travail, la société va continuer à desservir la population pendant ce temps ».

Il y a donc deux volets de travail. Premièrement, la réparation pour stabiliser la situation, sur financement du Fonds spécial de réparation et d'indemnisation des victimes des activités armées de l'Ouganda en République démocratique du Congo. Secundo, la réhabilitation totale de la centrale Tshopo 1 et les études de faisabilité pour la construction de la centrale Tshopo 2, avec les fonds de l'AFD et l'UE.

Système de prépaiement à Kisangani

La mission des experts est également à Kisangani pour des études sur la réhabilitation du réseau de distribution de la ville et l'installation du système de prépaiement. « Dans cette même délégation se trouve l'équipe de Blue Energy qui est venue mener une étude de faisabilité de manière à implanter le système de comptage à prépaiement », a indiqué Clément Tshimpaka.

Au cours d'une visite des cabines de la Snél, Fidèle Vundulu Muanda, responsable réseau chez Blue Energy, a laissé entendre que leur « objectif est d'implanter un système de comptage efficace et moderne, mais cela nécessite d'abord une remise à niveau du réseau» . Le projet vise à remplacer les compteurs défectueux par des modèles intelligents capables de dépannage à distance, une révolution technologique qui permettra un meilleur contrôle et une gestion de l'énergie pour les clients. Les quartiers Météo, Motumbe et Simesta sont choisis comme pilotes pour l'installation des premiers compteurs.

Le système de prépaiement marque un tournant vers une gestion plus autonome de l'énergie par les consommateurs. Avec une demande énergétique de 45 mégawatts et une production actuelle limitée à 6 mégawatts par la centrale hydroélectrique locale, l'initiative de Blue Energy et Snél SA s'avère cruciale pour répondre aux besoins croissants en énergie de Kisangani.

Ministre provincial de l'Intérieur assurant l'intérim du gouverneur de province, Norbert Lokula a remercié la délégation de la Snél SA et d'experts internationaux, et les a assuré de l'accompagnement du gouvernement de la Tshopo. Ce projet qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, dans le domaine de l'énergie, répondra aux attentes de la population de la Tshopo. In fine, Norbert Lokula a demandé à la Snél de tenir compte de l'aspect environnemental lors de la construction de la seconde centrale.