Cameroun: Le délégué départemental des enseignements secondaires du Mbam-et-Kim retrouvé mort

La ville de Ntui, chef- lieu du département du Mbam-et- Kim ( région du Centre Cameroun ), s'est réveillée dans la stupeur le matin du mercredi, 19 juin 2024.

Le délégué départemental du ministère des Enseignements secondaires ( DD/Minesec ), Jean Claude WOURI, a été retrouvé mort à son domicile. Selon des sources locales, c'est dans son lit, que le représentant Pauline NALOVA LYONGA la ministre des Enseignements secondaires dans le Mbam-et-Kim, a été découvert inerte.

Camer.be qui a toutefois contacté un informateur à Ntui, ne s'est pas fait conter les circonstances de la découverte macabre.

Jean Claude WOURI vivait- il seul ou avec sa famille ? Comment le corps a-t-il été découvert en matinée, s'il vivait seul ? Des questions qui demeurent sans réponses pour le moment.

Nous avons toutefois appris de source officielle que le DD/Minesec était très bien portant mardi, un jour avant sa mort, tout jovial et souriant comme à son habitude, et a effectué une visite d'inspection dans un sous- centre d'examen de Ntui.

La dépouille du haut fonctionnaire de' l'Éducation a été acheminée au funérarium de l'hôpital de district de Ntui, et les investigations sont menées par la gendarmerie afin de déterminer les causes et les circonstances exactes de sa mort soudaine. Jean Claude WOURI meurt à deux ans de son départ à la retraite.

Né le 15 mars 1966 au Cameroun, il casse sa craie à l'âge de 58 ans. Sa famille, ses amis et connaissances ainsi que la communauté éducative sont dans l'émoi et l'incompréhensible au sujet de cette mort sans prémices du haut responsable des Enseignements secondaires qu'on disait respirer une lucidité et un calme légendaires.