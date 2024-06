Burkina Faso: QNET célèbre la fête des pères en soutenant et en leur offrant des opportunités commerciales et des solutions de bien-être

QNET, une entreprise mondiale de style de vie et de bien-être qui utilise un modèle commercial de vente directe pour promouvoir des produits uniques, a marqué la célébration de la fête des pères de cette année en offrant aux pères du monde entier des opportunités commerciales et des solutions de bien-être.

Reconnaissant et célébrant l'impact exceptionnel des pères sur l'évolution des familles, des communautés et de l'avenir, QNET leur offre la possibilité d'exceller sans effort dans leur rôle grâce à son opportunité commerciale de vente directe, ainsi que des produits qui améliorent leur bien-être et leur style de vie.

Un rapport de daduniversity.com révèle qu'« il existe une pression intense sur les pères pour qu'ils subviennent financièrement aux besoins de leur famille, car élever un enfant entraîne des dépenses. Même si les familles se présentent sous diverses structures financières, la responsabilité de contribuer peut peser lourdement.

QNET se consacre à responsabiliser les aspirants entrepreneurs, en particulier les pères, en leur fournissant les outils et le soutien dont ils ont besoin pour réussir. Pour les pères qui souhaitent bâtir un avenir meilleur pour leur famille, QNET propose une plateforme qui les aide à démarrer leur entreprise et favorise leur croissance. Grâce à la plateforme commerciale de QNET, les pères ont accès à une formation complète sur les produits et les affaires ainsi qu'à un support client, garantissant qu'ils disposent des connaissances et des compétences nécessaires pour prospérer et se sentir autonomes dans leur parcours entrepreneurial.

« Nous pensons que chaque père mérite la chance de réussir tant sur le plan professionnel que personnel », a déclaré Biram Fall, directeur général régional de QNET pour l'Afrique subsaharienne. « Notre mission est de fournir aux pères les opportunités et les ressources dont ils ont besoin pour atteindre leurs objectifs et soutenir leur famille. Grâce à nos opportunités commerciales et à nos produits favorables à la santé, nous nous engageons à donner aux pères les moyens de construire une vie meilleure pour eux-mêmes et leurs proches. "

En plus des opportunités commerciales, QNET propose une variété de produits conçus pour aider les hommes à mener une vie plus saine et plus épanouissante. En cette fête des pères, QNET met en avant deux produits exceptionnels qui illustrent cet engagement : QAlive et la montre du 150e anniversaire de Bernhard H. Mayer.

QAlive est un supplément à base de plantes qui augmente naturellement les niveaux de testostérone pour la santé et les performances complètes des hommes. QAlive soutient la fonction immunitaire, augmente les niveaux d'énergie et aide les pères à rester en bonne santé et actifs. La montre Bernhard H. Mayer 150e anniversaire est plus qu'une simple montre ; il symbolise la sophistication et le succès. Il est parfait pour le père moderne qui valorise à la fois la fonctionnalité et l'élégance. Avec ses fonctionnalités avancées et son design élégant, la montre-bracelet Bernhard H. Mayer témoigne de l'engagement de QNET envers la qualité et l'innovation.

Cette fête des pères et chaque fête des pères, QNET encourage tout le monde à célébrer les pères qui travaillent sans relâche pour subvenir aux besoins de leur famille et de leur communauté. En offrant des opportunités commerciales sans précédent et des produits de santé de premier ordre disponibles via www.qnet.net, QNET continue de soutenir et de donner aux pères les moyens d'atteindre leur plein potentiel.

À propos de QNET

QNET, une entreprise mondiale spécialisée dans le style de vie et le bien-être, utilise un modèle commercial de vente directe pour promouvoir des produits uniques qui permettent aux gens de prendre en charge leur santé, leur bien-être et leur style de vie.

Depuis 1998, les produits innovants de QNET et son modèle commercial axé sur le commerce électronique ont contribué à bâtir une communauté mondiale de clients et de microentrepreneurs satisfaits, motivés par la mission de RYTHM - Raise Yourself To Help Mankind. Les marques de produits populaires proposées par QNET incluent la gamme de montres et de bijoux de luxe Bernhard H. Mayer, la gamme de produits de soins à domicile HomePure, la gamme de bien-être Amezcua, la gamme de soins personnels Physio Radiance et les forfaits vacances de marque QVI.

QNET illustre fièrement les normes élevées de l'industrie et est membre de nombreuses associations de vente directe dans le monde entier. Son engagement actif dans plusieurs parrainages sportifs mondiaux, notamment en tant que partenaire officiel de vente directe du Manchester City Football Club (MCFC) et de la Confédération africaine de football (CAF), met en évidence l'engagement de l'entreprise envers l'excellence.

Découvrez un monde de nouvelles possibilités avec QNET en visitant www.qnet.net