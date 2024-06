Ile Maurice: Varsha Singh tirée d'affaire

La magistrate Valentine Mayer, siégeant au tribunal de Port-Louis, a rayé hier l'accusation provisoire de conspiracy to commit the offence of money laundering contre Varsha Singh, épouse de l'ex- Chief Executive Officer (CEO) de Mauritius Telecom (MT).

Cette décision fait suite à une déclaration du sergent Rajiv Mungra, Police Prosecutor, qui a informé la cour que le bureau du Directeur des poursuites publiques n'a aucune objection à ce que l'affaire soit rayée. Ainsi, il ne reste que l'accusation provisoire contre Sherry Singh, la même que son épouse, qui tient toujours.

Cette accusation a été logée à la suite de l'arrestation du couple Singh par la Special Striking Team, en mai 2023, dans le cadre de l'enquête sur la saisie de 22 tonnes de cuivre à la compagnie Tradeway International Ltd à La Tour-Koenig. Il est reproché à Sherry et Varsha Singh d'avoir blanchi de l'argent en lien avec la vente du cuivre appartenant à MT.

Jusqu'ici, les Singh ont toujours nié les accusations portées contre eux. À l'issue de l'audience, Sherry Singh s'est dit satisfait malgré «deux années d'intenses persécutions politiques». Il a déclaré : «Pa pe trouve mem ki finn perdi, kot finn perdi. Depuis le départ, j'étais confiant», exprimant son soulagement. «C'est une victoire. Je suis très content pour mon épouse et pour la famille.»

Varsha Singh s'est, elle, dit très soulagée. Me Satyajit Boolell, Senior Counsel, son avocat, avait réclamé la radiation des charges.

Dans le cadre de cette affaire, Deyendranath Persand (Rakesh) ne répond plus non plus d'une accusation provisoire de complot pour blanchiment d'argent devant le tribunal de Port-Louis. Le 28 mars, la magistrate Valentine Mayer avait agréé à sa motion de radiation de l'accusation provisoire, en l'absence de soupçons raisonnables.

Par ailleurs, trois Indiens, Gurupremnathji Vijaynahji, Nilesh Ramanbhai Patel et Chaitanya Mittal, étaient aussi soupçonnés d'avoir comploté avec d'autres personnes, dont l'ex-CEO de MT, entre 2017 et 2023, pour blanchir de l'argent dans cette affaire. Mais comme ils sont en Inde, la police a essuyé un revers. En juin 2023, la magistrate Bibi Azna Bholah, siégeant alors au tribunal de district de Port-Louis, avait catégoriquement refusé d'accepter le dépôt d'une accusation provisoire contre ces trois personnes soupçonnées d'avoir ourdi un complot pour une fraude d'un demi-milliard de roupies au préjudice de MT sans qu'il n'y ait eu d'arrestation.

La demande de radiation de l'accusation provisoire de complot pour blanchiment d'argent qui pèse sur l'ex-CEO a été rejetée par le magistrat de la cour de Port-Louis, Prashant Bissoon, le 30 novembre dernier. Sherry Singh conteste ce ruling devant la Cour suprême. Car cette accusation n'a plus sa raison d'être.