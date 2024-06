Madagascar: Secteur agricole - Une opération de dénombrement des ménages en cours

Une opération de dénombrement est menée par le ministère chargé de l'Agriculture et de l'Elevage en étroite collaboration avec l'Institut National de la Statistique de Madagascar (INSTAT) dans le cadre du recensement général de l'Agriculture et de l'Elevage.

L'objectif de ce recensement consiste à constituer une base de données afin de sélectionner les ménages à enquêter dans le cadre de ce recensement général tout en évaluant leurs rendements de productivité agricole, a-t-on appris. Ainsi, près de 568 techniciens issus de ce département ministériel ainsi que de l'INSTAT sont mobilisés pour réaliser cette opération de dénombrement des ménages dans les 23 régions de Madagascar.

Parmi lesquels, 515 techniciens effectuent le dénombrement sous la supervision de 46 superviseurs tandis que 7 autres techniciens se chargent de la supervision de l'opération de manière dématérialisée, a-t-on indiqué. Il faut savoir que cette opération de dénombrement se déroule au cours de ce mois de juin dans 884 communes éparpillées dans toute l'île.

Réactualiser les statistiques agricoles

En revenant sur le recensement général de l'Agriculture, l'objectif principal vise à actualiser les statistiques agricoles. L'INSTAT a organisé des formations régionales au profit de tous les techniciens concernés afin de garantir une collecte de données précises au niveau des ménages à enquêter. Cette formation portait notamment sur la conduite des enquêtes, les entretiens, ainsi que sur l'utilisation des outils nécessaires tels que les tablettes et les cartes ZD ou Zone de Dénombrement.

%

Il est à rappeler que ce projet de Recensement général de l'agriculture est financé par la Banque mondiale, dans le cadre du projet STAT CAP II, et ce, sous la supervision de l'INSTAT. Force est de reconnaître que le dernier recensement de l'agriculture date de 2004-2005. Il s'avère ainsi primordial de réactualiser ces statistiques agricoles afin de mieux évaluer les indicateurs de performance des activités menées par le ministère de tutelle tout en facilitant les prises de décision.

Former plus de 50 000 ménages

D'après les informations publiées par ce département ministériel, le secteur agricole représente 23% du PIB (Produit Intérieur Brut) tout en employant près de 85% de la population rurale. Le ministère de l'Agriculture et de l'Elevage s'engage à soutenir les exploitations agricoles familiales, qui constituent l'épine dorsale de l'agriculture malgache, via des programmes de formation et bien d'autres initiatives telles que les projets présidentiels « Ankohonana Miarina » et « Titre Vert ».

Ce qui permettra de renforcer les capacités des ménages vulnérables et des jeunes agripreneurs. À ce jour, 3 900 ménages ont déjà bénéficié des formations sur les techniques agricoles. Le ministère de tutelle prévoit de mettre en oeuvre des plans ambitieux visant à former plus de 50 000 ménages d'ici la fin de l'année, a-t-on appris.

Installer 20 000 jeunes

Par ailleurs, des projets de développement de l'agro-business sont également lancés en vue de solliciter les jeunes à investir dans le secteur agricole. En collaboration avec ses différents partenaires, ce département ministériel envisage d'installer près de 20 000 jeunes agri-preneurs d'ici 2028. En outre, le renforcement du potentiel agricole est de mise dans le but d'atteindre l'autosuffisance alimentaire en 2028, a-t-on soulevé. Pour bien mesurer tous ces objectifs, il est nécessaire de réactualiser les statistiques agricoles.