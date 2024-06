Afrique: Augmentation de la faim et des prix - Les voisins du Soudan face à une crise qui s'aggrave

Le Programme alimentaire mondial intensifie son aide et lance un appel au financement dans un contexte d'insécurité alimentaire croissante au Tchad et au Soudan du Sud

Dans un campement de tentes dans la ville frontalière tchadienne d'Adre, Ahmat alimente sa machine à coudre actionnée au pied d'un tissu bleu, tandis qu'une chanson populaire de son Soudan natal passe en boucle sur un haut-parleur. Le petit arbre au-dessus de nous retient à peine le soleil brûlant.

"Coudre, c'est tout ce que je peux faire ici au camp", explique le tailleur de 35 ans, dont le nom de famille n'a pas été divulgué pour sa sécurité, tout en hochant la tête au rythme de la musique. "Les gens viennent avec leurs vêtements et je leur confectionne des robes, des chemises ou des pantalons à la soudanaise."

C'est la deuxième fois en deux décennies qu'Ahmat cherche refuge au Tchad pour fuir le conflit qui secoue son pays. Même s'il appelle au retour de la paix au Soudan, il n'est pas sûr que cela se produise de si tôt.

"J'ai besoin de vivre dans un pays stable, où mes enfants peuvent aller à l'école", déclare Ahmat

À mesure que la crise au Soudan se prolonge, ses conséquences s'accentuent dans les pays voisins. Sur les plus de deux millions de personnes déplacées par la guerre et vivant désormais hors des frontières soudanaises, plus de la moitié se trouvent au Tchad et au Soudan du Sud, des pays déjà aux prises avec une faim croissante.

Aujourd'hui, alors que la saison des pluies ou de soudure s'installe dans la région et s'étend jusqu'en août - transformant les routes en pistes boueuses et compliquant les livraisons humanitaires - l'insécurité alimentaire risque de s'aggraver.

Le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations Unies répond à l'insécurité alimentaire croissante, mais les défis sont immenses. Au Tchad, par exemple, nous visons à atteindre plus de 2 millions de personnes, y compris des réfugiés, avec une aide d'urgence pendant la période de soudure. Mais avec des financements limités, notamment au Soudan du Sud, nous ne pouvons soutenir que les plus affamés.

"Fournir une assistance adéquate et à grande échelle au moment opportun est essentiel pour maintenir la stabilité, et minimiser les tensions au sujet des ressources limitées entre les communautés touchées par la crise au Tchad", a déclaré Enrico Pausilli, directeur pays par intérim du PAM au Tchad. "Face aux effets cumulés des chocs climatiques, de la sécurité et de la crise économique, des investissements à grande échelle dans la résilience sont également nécessaires pour réduire les besoins humanitaires croissants au fil du temps."

Alimenter une crise plus grave

Au Soudan du Sud, les quelque 700 000 personnes déplacées par la guerre en provenance du Soudan comptent parmi les quelque 7 millions de personnes déjà confrontées à une insécurité alimentaire aiguë ou pire. Des milliers de nouveaux arrivants - comme Zahara, dont la famille a fui son domicile dans l'État soudanais du Darfour oriental - traversent encore la frontière chaque semaine, affamés et traumatisés.

"Après le troisième bombardement aérien, nous avons pris la décision de partir", raconte cette mère de quatre enfants, en serrant dans ses bras sa fille Moona, 14 mois. "Il nous a fallu deux jours pour atteindre la frontière. Nous transportions de l'eau dans un récipient et des biscuits pour les enfants, mais ils avaient vraiment faim quand nous sommes finalement arrivés."

Le tout-petit a eu du mal tout au long du voyage. Dans le camp de réfugiés de Wedweil, dans le nord-ouest du Soudan du Sud, Zahara a emmené sa fille dans un centre de santé, où on lui a diagnostiqué une malnutrition.

Aujourd'hui, Moona reprend du poids et joue à nouveau, grâce aux suppléments nutritionnels du PAM. Mais dans ce camp de réfugiés surpeuplé, où de fortes pluies sont attendues, la menace de maladies d'origine hydrique reste importante.

Ce n'est pas le seul souci. La guerre au Soudan a perturbé les exportations pétrolières les plus importantes du Soudan du Sud, poussant l'économie dans une chute libre. La livre sud-soudanaise a chuté de 60 pour cent, tandis que les prix des denrées alimentaires et du carburant ont grimpé en flèche. Les projections du PAM indiquent que la crise économique du pays va probablement faire passer un demi-million de personnes supplémentaires d'une faim modérée à grave, les produits de première nécessité devenant inabordables.

"Avant cette crise économique, mes enfants mangeaient deux fois par jour - mais maintenant, ce n'est plus possible", explique Mary Yike, originaire de Juba, alors qu'elle fait ses courses sur un marché de la capitale. "Les enfants se réveillent le matin et ne mangent rien jusqu'au soir. Cette situation empire. Quand on a six enfants, il est difficile de les nourrir."

Depuis que le conflit au Soudan a éclaté en avril 2023, le PAM au Soudan du Sud a aidé près de 557 000 personnes déplacées par la guerre à traverser la frontière et continue d'aider les nouveaux arrivants. Mais aujourd'hui, une véritable tempête d'événements risque de pousser l'insécurité alimentaire à l'extrême.

"Le Soudan du Sud est confronté à une crise humanitaire déjà prolongée qui se détériore rapidement", déclare Mary-Ellen McGroarty, directrice du PAM au Soudan du Sud. "Notre crainte est que la faim et la malnutrition atteignent des niveaux jamais vus auparavant, avec les conséquences dévastatrices de la guerre au Soudan et les inondations imminentes dans les zones qui souffrent déjà d'une insécurité alimentaire aiguë."

Elle ajoute : "Nous avons besoin d'un cessez-le-feu au Soudan et de filets de sécurité sociaux renforcés au Soudan du Sud pour aider à endiguer la vague de faim et de malnutrition graves."

Augmentation du nombre de réfugiés

Le Tchad est également aux prises avec une insécurité alimentaire alarmante qui ne fera qu'empirer à mesure que la période de soudure approche. On estime que 3,4 millions de Tchadiens et de réfugiés seront confrontés à une grave insécurité alimentaire au cours de cette période, aggravée par les chocs climatiques, les coûts élevés de la nourriture et du carburant - et la crise des réfugiés.

Au cours des 14 derniers mois, environ 600 000 réfugiés soudanais sont arrivés dans ce pays aride du Sahel, soit le double du nombre de demandeurs d'asile au Tchad, qui accueille déjà l'une des plus grandes populations de réfugiés d'Afrique. La plupart sont abrités dans 39 sites spontanés dans l'est du Tchad. Comme le tailleur Ahmat, beaucoup portent le fardeau de la faim et des traumatismes.

"Le Soudan est en guerre depuis si longtemps. Mais celle qui a commencé en 2023 a été particulièrement violente", explique Ahmat, originaire d'El Geneina, la capitale soudanaise du Darfour occidental. Il a également cherché refuge au Tchad alors qu'il était adolescent il y a vingt ans, lorsque le premier conflit du Darfour a éclaté.

Mais il est ensuite retourné dans son pays natal, devenant un éminent couturier à El Geneina. Il possédait plusieurs machines à coudre électriques, une voiture familiale et deux motos. Tous ont été volés par des assaillants, qui ont entièrement incendié son atelier et sa maison.

"La plupart des gens ont été attaqués dans leurs maisons, leurs biens ont été volés", raconte Ahmat à propos de ses compatriotes d'El Geneina. "Beaucoup ont été tués alors qu'ils se rendaient au Tchad. La route était couverte de cadavres."

Au Tchad, lui et d'autres réfugiés dépendent entièrement de l'aide humanitaire. Beaucoup, ainsi que les membres des communautés d'accueil, affichent des niveaux de consommation alimentaire faibles ou limites, selon le PAM et d'autres évaluations. Près de la moitié de tous les enfants souffrent d'anémie.

"La vie n'est pas facile ici", dit Ahmat.

Il s'inquiète pour l'avenir de ses enfants - et de ceux qui jouent autour de son atelier en plein air.

"Nous attendons qu'Allah nous aide", dit Ahmat. "Un jour, notre vie sera meilleure."

La réponse du PAM au Tchad et au Soudan du Sud est rendue possible grâce aux généreuses contributions du Canada, de l'Union européenne, de l'Allemagne, du Japon, de la Suède, de la Suisse, d'UKAid, des Émirats arabes unis, du CERF des Nations Unies et des États-Unis d'Amérique.

La réponse du PAM à la crise soudanaise au Soudan du Sud est rendue possible grâce aux généreuses contributions du Canada, de la Commission européenne (ECHO), de la France, de l'Allemagne (GFO), du Japon, de la Nouvelle-Zélande, de la Norvège, des donateurs privés, de l'Espagne, de la Suède, de la Suisse et de l'ONU. CERF, Émirats arabes unis, Royaume-Uni et États-Unis d'Amérique.