Soudan: Guerre au pays - « Nous sommes engagés dans une course contre la montre » alors que la famine menace, avertit l'ONU

La faim croissante dans un Soudan déchiré par la guerre et les outils limités pour faire face à la plus grande crise de déplacement au monde sont des préoccupations urgentes alors que la famine menace, a déclaré mardi à ONU Info le chef de l'agence de secours d'urgence de l'ONU (OCHA) dans ce pays africain assiégé.

Lors d'un entretien avec Khaled Mohamed d'ONU Info depuis Port-Soudan, Justin Brady a décrit la situation actuelle sur le terrain, avertissant que « nous sommes dans une course contre la montre, mais le temps presse ».

L'entretien a été édité pour plus de clarté et de longueur.

Quelles sont les principales préoccupations au Soudan à l'heure actuelle ?

Nous sommes confrontés à trois problèmes principaux - l'accès, les ressources et l'attention - pour répondre aux problèmes les plus importants, y compris le plus grand problème de déplacement au monde.

Nous avons reçu un avertissement de famine. Nous attendons les derniers résultats en matière de sécurité alimentaire, mais l'année a commencé avec 4,9 millions de personnes dans la catégorie 4 de la [classification intégrée de la phase de sécurité alimentaire] IPC, ce qui signifie qu'elles ont épuisé tous les mécanismes de survie. Il est probable qu'un grand pourcentage d'entre elles se trouve dans la phase 5 de la IPC, qui comprend la famine.

Cette guerre a été brutale en termes de violations des droits de l'homme, de violences sexistes et sexuelles, et les gens n'ont vraiment nulle part où aller. Nous sommes confrontés à toutes sortes de problèmes, et les outils dont nous disposons pour y faire face sont très limités dans le cadre du conflit en cours.

Qu'entendez-vous dans les régions du pays auxquelles vous n'avez pas accès ?

En l'absence de nouvelles données, nous nous appuyons sur des preuves anecdotiques. Nous avons reçu des nouvelles de personnes mangeant des feuilles d'arbres ; une mère a cuisiné de la terre juste pour mettre quelque chose dans l'estomac de ses enfants.

Les images de certaines régions rappellent les pires famines que nous ayons connues ailleurs. On constate une augmentation de la mortalité et des tombes en divers endroits. Ici même, à Port-Soudan, où nous avons accès, nous voyons des enfants souffrant de malnutrition.

J'ai participé à deux opérations de prévention de la famine en Somalie, et c'est quelque chose que l'on ne peut pas faire au rabais.

Nous attendons les promesses de la conférence de Paris qui s'est tenue le 15 avril, un an après le début du conflit, et sur les 2,2 milliards de dollars promis, nous devrions être financés à plus de 30 %, mais la question est de savoir combien de temps il faut pour que cet argent entre dans le système, pour qu'il soit transféré et pour qu'il se traduise par des opérations réelles, car il y a toujours un décalage.

Dans quelle mesure la situation se détériore-t-elle au Darfour et à El Fasher ?

Des efforts ont été faits pour négocier un cessez-le-feu local, mais sans résultat, et la situation empire. L'hôpital du Sud, le principal établissement de santé d'El Fasher, a été attaqué et est désormais pratiquement inutilisable.

Il y a des points chauds dans tout le pays. La situation dans le nord de Khartoum, à Omduran, reste contestée. Les Forces armées soudanaises mènent une offensive pour reprendre Wad Madani, la capitale de l'État d'Al Jazira, perdue en décembre. Des combats se déroulent autour d'Al Obeid, dans le Nord-Kordofan, un centre de transit essentiel pour l'acheminement des fournitures au Darfour à travers la ligne de démarcation.

Comment les travailleurs humanitaires peuvent-ils accéder à ces zones en ce moment ?

Ils ne peuvent pas accéder à de nombreuses zones. Le personnel national de certaines organisations non gouvernementales (ONG) internationales est resté sur place. Lorsqu'il n'est pas possible d'opérer, il est préférable de mettre notre personnel à l'abri du danger afin qu'il puisse revenir lorsque la situation est sûre.

Nous envisageons de stocker des fournitures autour d'El Fasher, mais les pluies saisonnières qui s'annoncent rendront les déplacements difficiles, voire impossibles, dans de nombreuses régions du pays.

Nous sommes engagés dans une course contre la montre, mais le temps presse pour prépositionner les stocks.

Malheureusement, en cas de conflit, il n'est pas possible de prévoir comment les choses vont se dérouler.

Comment la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, qui exige que les parties au conflit assurent la protection des civils et permettent à l'aide d'atteindre ceux qui en ont besoin, affecte-t-elle la situation sur le terrain ?

La pression de la communauté internationale est la bienvenue, car nous avons lutté pour attirer l'attention des décideurs internationaux et des médias, qui ont eu des difficultés à entrer dans le pays.

Le gouvernement a opéré un virage à 180 degrés en facilitant la libre circulation des fournitures, ce dont nous nous réjouissons et qui nous permet de nous rendre à nouveau sur place dans le peu de temps qu'il nous reste avant les pluies. En ce qui concerne la protection des civils, des travailleurs humanitaires et des fournitures, la RSF a toujours dit ce qu'il fallait, mais sur le terrain, cela ne s'est pas traduit par des actions.

En fin de compte, nous avons besoin de plus qu'une simple résolution. Nous devons exercer une pression diplomatique sur les parties et ceux qui les soutiennent afin de mettre un terme à cette guerre absurde.

Quel soutien apportez-vous aux femmes et aux jeunes filles qui auraient subi des violences sexuelles ?

La violence sexuelle, comme dans d'autres pays, est très mal vue au Soudan, et l'agence des Nations Unies pour la santé sexuelle et reproductive (UNFPA) rapporte que des survivantes se sont suicidées en raison du fardeau très lourd qu'elles doivent porter au sein de la société soudanaise. Nous continuerons à essayer de fournir des services aux survivants.

Le financement est axé sur quatre domaines principaux : l'alimentation, la santé, l'eau, l'assainissement et l'hygiène. Le niveau de financement pour les survivants, l'assistance, les abris, la protection ou la lutte contre les mines est beaucoup plus faible.