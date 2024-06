Niger: Réfugiés, déplacés internes et membres de la communauté d'accueil créent des opportunités et renforcent les liens grâce au jardin maraîcher durable d'Abala

À Abala, au Niger, un jardin maraîcher de huit hectares prospère malgré le paysage aride. Les réfugiés, les personnes déplacées et les membres de la communauté locale travaillent ensemble pour cultiver des plants de moringa, des tomates, des poivrons et des oignons. Des panneaux solaires alimentent le jardin, qui assure un revenu à 400 familles, améliore la nutrition et favorise la cohésion sociale.

Au milieu d'une vaste étendue ensoleillée, dans la petite ville d'Abala, au sud-ouest du Niger, dans la région de Tillaberi, une mosaïque de jeunes plants de moringa verts, minutieusement alignés, défie la rudesse de leur environnement. Répartis sur le terrain, des femmes et des hommes tiennent des arrosoirs et nourrissent tendrement chaque rangée soignée. D'autres, motobineuses à la main, se déplacent d'une plante à l'autre, cassant soigneusement le sol autour de chaque pousse. Parmi eux Fati Moussa, 41 ans, une réfugiée malienne.

« Le travail est important », déclare Fati en s'asseyant sur la véranda en béton d'un entrepôt à l'entrée du jardin après avoir terminé son travail de la journée. "J'adore ça parce que quand je me réveille le matin, j'ai un endroit où aller au lieu de rester simplement à la maison."

Fati travaille dans un jardin maraîcher dans ce qui était autrefois un camp de réfugiés maliens, aujourd'hui site urbanisé, un effort visant à s'éloigner de la nature isolée des camps pour se tourner vers des sites qui encouragent l'inclusion des réfugiés dans les communautés d'accueil.

Lorsque des groupes armés ont commencé à attaquer son village d'Aderamboukane, dans la région de Ménaka au Mali, en 2012, Fati a été forcer de fuir avec ses cinq enfants. Ils ont trouvé refuge dans le camp d'Abala mais sont restés dépendants de l'aide humanitaire, comme la plupart des 21 500 réfugiés qui y vivent.

En 2023, l'UNHCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, a vu une opportunité d'aider Fati et d'autres personnes déplacées de force à gagner un revenu tout en renforçant les liens avec les communautés d'accueil grâce à certaines activités de subsistance planifiées par le Programme alimentaire mondial des Nations Unies (PAM).

« Les réfugiés et les personnes déplacées avaient besoin de moyens de subsistance ; Le HCR et le PAM ont travaillé ensemble pour garantir leur inclusion dans les projets de subsistance planifiés par le PAM », explique Joseph Beyongolo, chef de l'unité de terrain du HCR à Abala. « C'était une bonne opportunité pour nous de mettre en commun nos ressources afin d'améliorer plus efficacement le bien-être des réfugiés, des personnes déplacées et des communautés d'accueil qui ont tous été touchés par des crises humanitaires, surtout que maintenant que les ressources humanitaires sont si limitées. »

Fati faisait partie des 97 réfugiés identifiés par le HCR et le PAM pour travailler dans le jardin maraîcher, l'un des projets de subsistance. Le projet fournit des revenus à 400 familles, dont 87 personnes déplacées internes et 217 membres de la communauté d'accueil.

« Avant, je n'avais rien à faire. Maintenant, beaucoup de choses ont changé. Il y a plus d'argent qui rentre dans la maison. Je peux planifier et acheter les petites choses dont les enfants ont besoin », explique Fati, qui s'occupe seul de ses enfants.

Le jardin produit des plants de moringa, des tomates, des poivrons verts et piments, des oignons et d'autres légumes. Il utilise un système d'irrigation alimenté par l'énergie solaire pour compenser les faibles précipitations de la région. Cela incarne la vision du PAM de créer des systèmes alimentaires efficaces, inclusifs, durables et résilients, alimentés par une énergie propre.

Le jardin améliore la nutrition des ménages, car environ 17 pour cent de la récolte est consommée à la maison. Les 83 pour cent restants des légumes sont vendus, augmentant considérablement la diversité des produits disponibles sur les marchés d'Abala et de ses environs.

« C'est une opportunité de marché importante pour les consommateurs de la commune d'Abala et des villages environnants », explique Zayanou Issoufou, spécialiste du maraîchage pour l'ONG partenaire qui supervise le projet, Action Pour le Bien Etre, APBE. « Le jardin contribue à répondre à un besoin important en termes d'approvisionnement en fruits et légumes dans cette zone aride. Elle fournit même des légumes jusqu'à Niamey, notamment des melons et des tomates, à des prix plus abordables. »

Au-delà du maraîchage, les communautés sont également impliquées dans diverses interventions, notamment la restauration des terres, l'alimentation scolaire, la nutrition et la génération de revenus. Ces activités offrent aux populations locales la possibilité de se connecter, de nouer des relations et d'apprendre à coexister pacifiquement. Ils renforcent la cohésion sociale au sein des communautés, renforcent leur résilience et réduisent la dépendance à l'égard de l'aide humanitaire.

« Ces communautés peuvent dés rmais se rencontrer et travailler ensemble, et leurs moyens de subsistance se sont améliorés », déclare Abdoulaye Sarr, chef du sous-bureau du PAM à Niamey pour les régions de Tillabéri et Dosso. « Nos efforts communs visent à réduire le besoin d'aide humanitaire et à construire une société où la coexistence pacifique est une réalité. »

« Une fois que vous entrez dans ce jardin, vous devenez une famille », explique Sani Darwa, un Nigérien de 42 ans, alors qu'il récolte un champ de tomates. "Quand nous travaillons ensemble ainsi, il y a de la solidarité et nous apprenons à vivre ensemble. Nous nous entraidons et nous voyons le résultat."

« À Abala, nous cultivons bien plus que de simples cultures », explique Beyongolo. « Nous entretenons la collaboration et les partenariats. L'implication des réfugiés, des personnes déplacées internes et de la communauté d'accueil dans cette initiative et dans d'autres est un bon exemple d'engagement communautaire qui valorise les membres des différentes communautés comme des partenaires égaux. Cette implication garantit que les avis de toutes les communautés sont entendus et utilisés pour concevoir, orienter et, si nécessaire, réajuster le projet sur le terrain. »

Un soutien accru permettrait à ces communautés de prospérer, d'améliorer leurs conditions de vie et de devenir plus résilientes et autosuffisantes. Ils sont avides d'outils et de ressources pour renforcer leurs efforts et élargir leurs initiatives. Le succès de ce projet et d'autres projets génère des attentes au sein des communautés, et ils doivent être mis en oeuvre sur une période plus longue pour garantir des résultats durables et assurer une plus grande participation des différentes communautés impliquées.

« Nous avons besoin de plus de matériel de travail pour le jardin, notamment d'un moyen de transport, comme un char tiré par des ânes et des vaches », explique Fati, qui aimerait voir l'expérience d'Abala reproduite ailleurs.

« Ici, nous vivons en parfaite harmonie. Nous avons un objectif commun. Je veux que ce projet se réalise dans d'autres villages car il profite à tout le monde, qu'ils soient réfugiés ou pas. »