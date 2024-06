Madagascar: Groupe Midi Madagasikara - Couvertures, lampions et repas chauds pour 64 enfants

Des lampions, des bougies, des couvertures et repas chauds pour les enfants défavorisés. Le groupe Midi Madagasikara n'a pas manqué de tenir le rendez-vous annuel visant à apporter un peu de chaleur et de lueur dans la vie des enfants du quartier d'Ankorondrano-Est.

Bien plus qu'un acte de bienfaisance, c'est plus un rendez-vous pour mettre un peu de baume au coeur pour les 64 enfants défavorisés qui habitent le quartier d'Ankorondrano-Est. En effet, dans un contexte économique de plus en plus alarmant, on oublierait presque que le mois de juin a toujours été centré sur les enfants et leur bien-être. Premier quotidien national d'information, Midi Madagasikara ne se limite pas à ses activités professionnelles, mais se démarque aussi à travers son implication dans le milieu social en distribuant des lampions, des bougies et des couvertures.

Des inquiétudes en moins

L' « Asaramanitra » et la célébration du mois de l'enfant sont des occasions de réjouissances pour les familles les plus démunies du quartier d'Ankorondrano-Est. Outre les repas pour réchauffer les coeurs, du riz avec du poulet et des petits pois en accompagnement et des bananes en dessert, les familles n'ont pas hésité à montrer leur gratitude et à exprimer leur reconnaissance en recevant les couvertures pour affronter l'hiver et les lampions qui apportent des sourire aux lèvres de leurs enfants.

Parmi les bénéficiaires, Judika Ramanandafisambatra, âgée de cinq ans, une enfant handicapée moteur, qui n'a pas encore trouvé l'usage de la parole. Sa mère n'a pas manqué de saluer ce geste de générosité, tout en sautant sur l'occasion pour implorer toute possibilité de financement pour des séances de kinésithérapie pour son enfant, sachant que le groupe Midi Madagasikara a déjà mené différentes actions dans ce sens en faveur des enfants les plus démunis du quartier d'Ankorondrano-Est lors des périodes de fêtes.

Toujours au rendez-vous

Il est à savoir que le groupe Midi Madagasikara avec le Rotary Club Millau organisent chaque année ce genre d'action à l'occasion de la fête de l'indépendance nationale et les festivités de Noël en mettant en place un système de rotation pour les bénéficiaires. « Nous effectuons une visite préalable pour avoir une liste des familles dans le besoin. Les bénéficiaires de cette aide sont les orphelins et les enfants issus de familles les plus démunies qui ne sont pas en mesure de profiter convenablement des fêtes », selon Nirina Rasoarivelo, responsable des actions sociales auprès du fokontany Ankorondrano-Est.

Il n'est pas rare que certaines familles transmettent des besoins particuliers, les fondateurs du groupe Midi Madagasikara, Marthe et Willy Andriambelo étant connus pour offrir des prises en charge sanitaire. « Par le passé, nous avons déjà pris en charge différentes opérations comme des interventions pour la hernie, des dons de fauteuil roulant ainsi que des soins chez un kinésithérapeute », renchérit-elle.