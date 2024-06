Sénégal: Sédhiou - Prière de l'Eïd el kébir sous le signe d'un plaidoyer l'imam sollicite des unités industrielles et la reprise des travaux de la boucle du Boudié

La prière de l'Eïd El Kébir était majestueusement dirigée avant-hier, lundi 17 juin, par l'imam ratib de la grande mosquée de Sédhiou. Cheikh El Hadji Boubacar Dramé a, de prime abord, formulé des prières pour un Sénégal de paix et de prospérité sous le magistère du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko. Le guide religieux a ensuite demandé que soient implantées des unités industrielles dans la région pour valoriser les produits de cru ainsi que la reprise des travaux de construction de la boucle du Boudié.

Dans son prêche, Cheick El Hadji Boubacar Dramé a rappelé le sens du sacrifice d'Abraham, le hadji aux lieux saint de l'islam et les principes du bon vivre en communauté. Il a ensuite formulé des prières pour le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko pour une gouvernance de paix et de prospérité.

Au sujet du développement de la région de Sédhiou, imam Dramé a demandé à l'honorable député Mouhamed Ayib Daffé, présent à la prière, de transmettre au chef de l'Etat l'urgence d'implanter des unités industrielles à Sédhiou pour valoriser les produits de cru : « Nous demandons au président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko de nous aider à implanter des unités industrielles dans la région de Sédhiou. Nous disposons d'un riche potentiel qui pourrit sur place comme des mangues, des oranges, de la banane, des fruits sauvages et autres aliments périssables ».

Et d'engager le député à faire le suivi : « je vous demande, vous ici présent le député Ayib Daffé, de transmettre cela au président Faye. Nous sommes convaincus que la réalisation de ces voeux va tirer notre région des entrailles de la pauvreté avec son corollaire de migration irrégulière et autres vices au sein de la masse juvénile », indique le guide religieux.

Le parlementaire de Sédhiou rassure que c'est déjà intégré dans le projet du gouvernement : « ce sont des préoccupations qui sont déjà prises en compte dans le projet du gouvernement pour un Sénégal souverain et prospère et notamment l'industrialisation de Sédhiou. Avec le projet Agropole Sud, Sédhiou est un site devant abriter des plateformes. L'objectif, c'est de transformer les produits agricoles mais aussi il faut des investissements privés conséquents pour booster le développement », fait-il observer.

L'arrêt inquiétant des chantiers de la boucle du Boudié !

L'imam ratib Cheick El Hadji Boubacar Dramé a relancé le député sur l'impératif du désenclavement de Sédhiou et l'arrêt des travaux de la construction de la boucle du Boudié. Voici ce qu'en dit le député Ayib Daffé : « nous avons été informés que le projet ne dispose pas d'une étude d'impact environnemental et social. La direction de l'environnement et des établissements classés a demandé l'arrêt des activités sur tous ces tronçons-là.

Ce que nous nous demandons, c'est que ces études soient faites le plus rapidement possible car l'arrêt des travaux peut entrainer des désagréments pour les populations riveraines mais aussi sur les délais du projet », a souligné le député Mouhamed Ayib Daffé. A signaler enfin que le chef de l'Etat y était représenté par le préfet du département de Sédhiou Modou Guèye accompagné d'une forte délégation.