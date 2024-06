Madagascar: Karaté-Visioconférence - La FMK confirme sa présence au niveau international

La Fédération malgache de karaté (FMK) a pris part à la visioconférence organisée par la Fédération mondiale de karaté (WKF), ce qui confirme la régularisation du karaté malgache à l'échelle internationale.

La Fédération mondiale de karaté (WKF) a organisé avec succès, la semaine passée, une réunion virtuelle avec des représentants des fédérations nationales de la WKF sur les cinq continents. Madagascar y avait participé grâce à la présence du président de FMK, Emile Ratefinanahary. Avec une centaine d'autres pays, il a été fier de représenter le karatéka malgache.

La FMK a été affichée pour la deuxième fois sur le site officiel de la fédération internationale. La première fois, c'était lors des Jeux des Îles à domicile. Cela confirme aussi la régularisation de la Fédération et qu'elle est bien sur son orbite, malgré quelques divergences entre les pratiquants, surtout après le Championnat d'Afrique de l'Est qui s'est déroulé dans la capitale.

En effet, cet important rassemblement à travers une visioconférence visait à faire le point sur l'état actuel et les progrès du karaté dans le monde, ainsi qu'à tenir la Fédération nationale au courant des derniers développements dans ce sport. Le statut et le parcours de qualification pour les Championnats du monde par équipe à Pampelune ont été définis.

Cet événement, qui aura lieu en novembre de cette année, promet d'être une vitrine passionnante des meilleurs talents du karaté. De plus, une présentation du calendrier officiel initial de la WKF pour 2025 a été partagée, mettant en évidence les événements et tournois importants prévus pour l'année à venir.

La réunion a également porté sur les perspectives d'événements majeurs à venir, notamment les Championnats du monde cadets, juniors et U21 qui se tiendront à Venise en octobre et les Championnats du monde des équipes seniors qui auront lieu à Pampelune, en Espagne, en novembre. Tout au long de la réunion, les représentants des fédérations nationales participant à la réunion ont eu l'occasion de partager leurs points de vue, commentaires et préoccupations et ont eu la possibilité d'intervenir devant l'ensemble du public, composé d'officiels et de délégués du Karaté.

« Le karaté a connu une croissance considérable au fil des années, comme en témoigne le développement remarquable de nos principaux événements. La participation de toutes les fédérations à ces événements est cruciale pour accroître la portée et l'impact du karaté à l'échelle mondiale, et la WKF reste déterminée à étendre encore plus l'influence de ce sport dans le monde » a souligné le président de la WKF, Antonio Espinós.