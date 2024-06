Madagascar: Littérature - La version audio du livre «Diary Nofy II» à découvrir

Une initiative pour promouvoir la lecture chez les enfants malgaches. Hier, au campus Telma Andraharo, s'est déroulé le lancement de la version audio de la deuxième édition du livre «Diary Nofy».

Cette production innovante, intitulée «United Voices to Promote Reading», a réuni un éventail impressionnant de participants, incluant le ministère de l'Environnement, des artistes renommés comme Jaojoby, Bolo, Denise, Shyn et d'autres, des journalistes, des écrivains passionnés, des leaders communautaires et des passionnés de l'éducation. En collaboration avec Telma Madagascar et la Fondation Axian, cette deuxième édition, placée sous le thème «Fihavanana», vise à insuffler l'amour de la lecture aux enfants malgaches, notamment ceux des Écoles Primaires Publiques.

«Les livres audio se sont révélés être un outil efficace pour rendre la lecture agréable tout en aidant les lecteurs à améliorer leur prononciation et à enrichir leur vocabulaire», souligne Rado Patrick Harison, coordinateur du projet Let's Read de l'ONG Teach For Madagascar. Le livre audio sera utilisé par les ambassadeurs régionaux de Let's Read, des bénévoles locaux et les partenaires du projet pour encourager l'amour de la lecture chez les enfants malgaches.

Cette édition comprend six histoires soigneusement sélectionnées : «Ilay harena sarobidy», «Noro ilay omby mainty manjelatra», «Ny kankana sy ny voanjo», «Vary Iha», «Ilay raketa volamena» et «Io vava io». Chaque histoire est magnifiquement illustrée et conçue pour captiver l'attention des enfants, avec des textes et des images similaires à des bandes dessinées qui stimulent leur imagination et leur créativité.

%

La première édition de «Diary Nofy», lancée en 2019, avait rencontré un succès notable avec la distribution de trente mille exemplaires gratuits dans les écoles publiques, les orphelinats, les écoles pour enfants malvoyants et plus de dix mille associations oeuvrant pour le bien-être des enfants à travers tout le pays. Cette initiative a posé les bases d'un avenir où la lecture occupe une place centrale dans l'éducation des jeunes Malgaches. Avec cette nouvelle édition audio, le projet Let's Read espère étendre encore son impact, rendant la lecture accessible et attrayante pour un nombre croissant d'enfants.