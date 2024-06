Madagascar: Environnement - L'ong Blue Ventures scelle un contrat avec Sofia et Boeny

Le district de Mahajanga II dans la région Boeny, ainsi que les districts d'Analalava et de Port-Berger dans la région Sofia, bénéficieront d'une coopération avec l'ONG Blue Ventures.

Tel a été le point d'orgue de l'atelier de lancement et de validation de l'intervention de l'ONG Blue Ventures à Antsohihy, dans la région Sofia le 13 juin dernier. La coopération avec le projet Blue Ventures vise à protéger les mangroves et la vie marine, ainsi qu'à aider les pêcheurs le long de la lagune de Mahajamba, située dans le district de Mahajanga II. La région Boeny participe également au projet.

Les responsables des deux directions régionales de l'environnement ont confirmé qu'une consultation au niveau de la population locale sera effectuée avant la mise en oeuvre du projet. Une formation et un soutien financier seront organisés pour les membres des VOI (Villageoise d'Intérêt) et les associations de pêcheurs. La collecte des statistiques sur les produits marins, la fourniture d'outils aux pêcheurs, l'information sur leurs droits et une formation sur les moyens de subsistance pendant la période de fermeture de la pêche sont également prévues.

"La coopération avec l'ONG s'inscrit dans le cadre du quatrième objectif majeur du Plan régional de développement (PRD) de Boeny. Il s'agit d'une feuille de route pour la mise en oeuvre conjointe du projet. La région Boeny a une grande responsabilité dans la coordination des acteurs du développement afin de garantir la complémentarité nécessaire entre tous les secteurs", a déclaré le directeur de la préservation de l'environnement écologique de la région Boeny.

%

Huit objectifs ont été établis dans le projet de coopération entre les deux régions et l'ONG Blue Ventures. Ils se concentrent sur la protection de l'environnement, le soutien aux pêcheurs, la gestion durable des forêts de mangrove et des zones humides, ainsi que la mise en place d'un système de gestion communautaire (VOI) durable et efficace. Le projet vise également à améliorer les prix et les revenus du secteur de la pêche, à renforcer la gestion des pêcheurs et leurs revenus, à soutenir les pêcheurs pendant les périodes de fermeture de la pêche dans la baie de Mahajamba, et à réglementer la pêche pour les pêcheurs migrants.