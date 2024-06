Madagascar: Circulation - Les véhicules en infraction sanctionnés

La police des transports oeuvre à réduire de moitié les accidents routiers, sanctionnant déjà cinquante-deux véhicules en infraction. Elle travaille sans interruption pour assurer la sécurité sur les routes.

Opérationnelle depuis le début du mois de juin, la police des transports a été mise en place afin de réduire de moitié le nombre d'accidents de circulation routière. Au total, elle compte vingt-huit membres dont quatorze policiers et quatorze gendarmes. À Antananarivo, cinquante-deux véhicules en infraction ont été sanctionnés dans la période du 5 au 16 juin suite à diverses infractions telles que la violation de lignes, les papiers expirés, le surnombre de passagers, le racolage de voyageurs, la surcharge ainsi que la consommation d'alcool.

« Pendant ces deux semaines, environ deux mille quarante-quatre véhicules ont été contrôlés dans les gares routières et les stationnements, et mille sept cent quatre-vingt-dix-neuf voitures se trouvant dans les zones suburbaines », a fait savoir Toky Rahaingo, directeur des opérations, contrôles et sécurités routiers.

Lors de la présentation de la police des transports il y a quelques jours, la mobilisation de cette dernière a réduit de 50 % les accidents routiers selon le ministre des Transports et de la Météorologie, Valéry Ramonjavelo. La police des transports possède des compétences nationales pour assurer ses tâches, poursuit Toky Rahaingo.

Tests d'alcool

En général, ces agents de police travaillent dans les zones suburbaines, les gares routières et les stationnements des taxis-brousse régionaux et nationaux ainsi que dans les sorties des routes nationales. Mais pendant les vendredis et samedis, ces derniers effectuent des contrôles dans les quartiers peuplés de la ville tels que Mahamasina, Analakely et bien d'autres endroits, pour faire des tests d'alcool. La police des transports travaille en étroite collaboration avec les équipes de l'Agence des Transports Terrestres.

Le ministère des Transports et de la Météorologie, et l'Agence des Transports Terrestres prévoient de mobiliser la police des transports dans d'autres régions du pays. Car ils ont constaté une amélioration des services après la mise en oeuvre de ces agents. « La mise en place de la police des transports a permis d'augmenter le nombre de véhicules contrôlés. Avant, nous ne pouvions effectuer des contrôles sur les routes nationales que pendant les périodes de vacances par manque de personnel», a expliqué Toky Rahaingo.