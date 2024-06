Madagascar: Transport national Aranta - Badge obligatoire pour accéder à la gare routière

À chaque période de vacances, des vacanciers se font arnaquer et escroquer par des intermédiaires ou rabatteurs à Aranta. Des filous et escrocs rôdent autour des touristes pour les voler. Cette fois, ils ont été appréhendés.

Dans le cadre de la lutte contre l'escroquerie et la fraude à la gare routière nationale d'Aranta, une nouvelle organisation a été mise en place cette semaine pour réguler l'accès et la circulation à l'intérieur de l'infrastructure.

La coopération entre l'Agence des transports terrestres (ATT) et les coopératives nationales a permis ainsi de réglementer tout accès à toute personne travaillant au niveau de la gare routière nationale.

«Des badges ont été distribués à toutes les personnes inscrites auprès de ces coopératives. Personne ne pourra entrer dans l'enceinte sans cela, et une liste des responsables sera affichée devant chaque guichet des coopératives. Tous les bagagistes seront identifiés par un badge de couleur grise», a déclaré Michèle Razafinandrasana, directrice de l'ATT de Mahajanga.

Un code couleur a également été mis en place pour chaque destination. La couleur rouge est attribuée aux destinations vers le Nord, le jaune pour celles vers Tana, et le vert pour le Sud. En cas de double destination par une coopérative, elle disposera de deux badges : rouge et jaune pour le nord et Tana, et jaune et vert pour Tana et le Sud simultanément.