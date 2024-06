Madagascar: CAN 2025 - Le calendrier des éliminatoires dans le flou

L'officialisation des dates de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc ainsi que le calendrier des éliminatoires sont tant attendus par les passionnés du football africain.

Dans les brouillards. Le probable report de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc fait couler beaucoup d'encre ces derniers jours. Aucune date n'a été jusqu'ici officialisée. La CAF n'a communiqué la date du tirage au sort, qui aura lieu à Johannesburg le 4 juillet, que le 13 juin. TV5 Monde a publié le 17 juin que « destinée au départ à se jouer en période estivale, la CAN 2025 organisée au Maroc devrait se disputer plus classiquement durant les mois d'hiver... des jeux d'influence plus ou moins souterrains sont à l'oeuvre ». Dans son édition du 12 juin, The Guardian indiquait que « l'épreuve pourrait être reportée à décembre 2025. Le comité d'organisation souhaiterait que le tournoi débute à la mi-décembre (...) Ces dates viendraient certes en collision avec celles du Boxing Day en Premier League ».

Reuters a publié il y a une semaine des propos du secrétaire général de la CAF, Véron Mosengo-Omba, « le report à la période hivernale était déjà acté en haut lieu ». À ce rythme, la 35e édition de la CAN pourrait se jouer en début 2026, comme le cas d'ailleurs de la CAN 2021 au Cameroun repoussée début 2022 et celle de 2023 en Côte d'Ivoire reportée par la CAF à début 2024.

Aucune date officielle

La Fifa a même proposé l'organisation de la CAN tous les quatre ans au lieu de deux ans. La CAF a par la suite temporisé en précisant que « des discussions sont en cours entre les parties prenantes pour trouver un terrain d'entente sur les dates ». Le coup d'envoi des éliminatoires devait initialement être lancé en septembre mais la CAF n'a jusqu'ici rien officialisé.

Pour revenir au tirage au sort des éliminatoires de la 35e CAN, la cérémonie se déroulera dans les studios de SuperSport à Johannesburg le 4 juillet à 15 h, heure malgache. Outre la répartition des groupes, le calendrier des éliminatoires devrait être connu à l'issue du tirage au sort.

Quarante-huit pays, dont les quatre vainqueurs du tour préliminaire à savoir le Tchad, Eswatini, Libéria et Soudan du Sud, seront répartis en douze groupes de quatre. Les quatre chapeaux de douze nations seront basés sur l'actuel classement de la Fifa du mois de juin 2024. Madagascar devrait normalement figurer dans le chapeau 2 après ses résultats lors des éliminatoires de la Coupe du Monde. Le classement sera justement actualisé ce jeudi 20 juin. Les quatre équipes dans les douze groupes s'affronteront en six journées pour sortir les vingt-quatre qui disputeront la phase finale au Maroc.