Madagascar: Salon ITM - La Foire du tourisme et de l'artisanat démarre

La Foire internationale du tourisme et de l'artisanat commencent aujourd'hui au CCI Ivato. Ce sera l'occasion d'aborder les perspectives d'avenir pour ces secteurs qui reprennent progressivement.

Jour J. La Foire internationale du tourisme, qui en est à sa 10e édition, commence aujourd'hui au Centre de Conférence Internationale Ivato. Ce grand salon, devenu le rendez-vous incontournable des opérateurs et des acteurs touristiques, se tiendra jusqu'à dimanche. Il regroupera en tout six cents professionnels du secteur, et cette année, cet événement se déroulera en parallèle avec la foire de l'artisanat, qui en est à sa 1ère édition.

Entre visibilité et réseautage, les attentes sont diverses. Mais cette année, les enjeux de la Foire visent haut et veulent dépasser ce stade. « Nous voulons en faire une vitrine pour mesurer la contribution du secteur touristique dans l'économie. Cette Foire sera en effet l'occasion de voir les innovations des secteurs du tourisme et de l'artisanat avec les perspectives qui s'offrent aux professionnels de ces secteurs », confient les organisateurs.

Par ailleurs, ce sera également l'occasion de discuter des problèmes qui entravent le développement de ces deux secteurs d'activités. Entre autres, il y a, pour le tourisme, le problème de la connectivité aérienne, notamment sur le réseau intérieur. Les responsables du transport aérien et les professionnels du tourisme tiendront d'ailleurs une conférence autour de cette thématique. « Les axes clés pour améliorer la connectivité aérienne à Madagascar », une conférence qui se tiendra demain, et qui regroupera les professionnels du transport aérien, du transport, du tourisme et le public.

Opportunités

Pour le secteur de l'artisanat, il y a le manque de matières premières. Un problème qui ne date pas d'hier. L'artisanat, un potentiel prometteur, reste cependant à promouvoir lors de ce salon. À cet effet, le ministre du Tourisme affirme : « Le ministère est allé à la rencontre des artisans malgaches et un constat a été fait qu'ils manquent de matières premières, vu qu'il est difficile de s'en procurer, et même si l'on en trouve, les prix sont parfois élevés. Il y a donc une stratégie à mettre en place pour leur permettre d'avoir accès à ces matières premières, mais aussi pour les former continuellement pour qu'ils puissent innover et suivre les tendances du marché ».

Ce salon permettra également aux professionnels de l'artisanat de trouver une clientèle et, éventuellement, des débouchés vers les marchés extérieurs. La Côte d'Ivoire sera le pays invité d'honneur à cette Foire. C'est une occasion pour les opérateurs des deux pays de discuter des affaires et des opportunités de développer le marché du tourisme et de l'artisanat dans les deux pays.