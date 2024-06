Afrique de l'Est: COMFWB Trade Fair 2024 - Les femmes entrepreneures à la conquête des marchés du Comesa

Le potentiel des femmes reste peu utilisé. Leur promotion et autonomisation seront au rendez-vous de l'événement économique d'envergure continentale placé sous le patronage de Mialy Rajoelina.

Antananarivo se prépare à accueillir la cinquième édition du Comesa Federation of Women in Business (COMFWB) Trade Fair & Conference 2024, qui se tiendra les 28 et 29 juin. Cette rencontre rassemblera cinq cents femmes entrepreneures venues de trente pays, toutes animées par le désir de dynamiser leurs entreprises à travers l'Afrique.

Organisée sous l'égide de la Fédération des Associations Nationales des Femmes Entrepreneures du Comesa, cette foire commerciale promet d'être un catalyseur de synergies économiques et sociales. Les secteurs représentés sont aussi variés qu'essentiels pour la région : de l'agroalimentaire au tourisme, en passant par les technologies de l'information et de la communication (TIC) et le design. L'événement vise à connecter femmes entrepreneures, partenaires stratégiques et expertes, favorisant ainsi l'échange d'idées et de connaissances pour la croissance des entreprises.

« Cet événement mettra en relation des femmes entrepreneures porteuses d'idées et d'opportunités avec les différents acteurs et expertises essentiels à la croissance des entreprises sur le marché, sans oublier le grand public. Les side-events permettront de discuter et de débattre sur des thématiques réunissant des experts multi-sectoriels », explique Fanja Razakaboana, présidente de l'antenne locale de COMFWB.

Corriger les inégalités

Placée sous le thème « Améliorer la participation des femmes entrepreneures sur les marchés régionaux du Comesa dans le cadre de la Zlecaf, en se concentrant sur l'investissement vert, la valeur ajoutée et le tourisme », cette édition mettra en lumière l'importance stratégique de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf), qui corrigera les inégalités historiques et renforcera l'autonomie des femmes entrepreneures.

« L'intégration économique et le développement régional ne pourront être effectifs sans la participation des femmes. L'entrepreneuriat féminin est aujourd'hui reconnu comme un levier essentiel en termes de création d'emplois directs, d'innovation et de prospérité sociétale », soutient Fanja Razakaboana, qui est également la présidente du groupement des femmes entrepreneures de Madagascar.

L'événement bénéficiera du soutien institutionnel du Système des Nations Unies à Madagascar, à travers des agences comme le Pnud, l'UNFPA et l'Onudi, ainsi que des institutions nationales et du Comesa. En tout cas, c'est une occasion de célébrer les réussites des femmes entrepreneures et de jeter les bases d'une croissance économique inclusive et durable à travers toute l'Afrique.