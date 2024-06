Gabon: Insertion des femmes - Gabtrotteur va former 480 dans le cadre de son programme permis de conduire numérique

Ce 18 juin 2024 a été l'occasion pour l'association Gabtrotteur de procéder au lancement de son programme, Permis de conduire numérique, un programme soutenu et financé par l'Ambassade France au Gabon grâce à son programme FEF-OSC prévu pour durer 2 ans, (2024-2025). Gabotrotteur entend accompagner au cours des 15 mois à venir 480 personnes.

Selon la coordinatrice des activités de cette association, Raissa Ndinga, ce programme a été conçu pour intégrer le maximum de femmes dans l'utilisation responsable de l'outil informatique, de l'internet et des médias. Et pour accompagner cela, il y a les sensibilisation sur les violences basées sur le genre, le droit à la santé sexuelle et reproductive.

Un accompagnement psychologique bien poussé et des ateliers de confiance en soi, de gestion de conflits pour faciliter leur intégration. Il est question qu'au bout du suivi de ce programme que ces personnes deviennent des auto-entrepreneurs ou intègrent le milieu professionnel aider par certains partenaires qui fournissent les stages ou elles sont directement employées. Une fois formées, elles sont libres de choisir quoi faire de leurs acquis.

"Nous avons prévu de former 480 femmes. 60 vont être formées sur le E-commerce et d'autres sur le courant faible, d'autres à leurs propres comptes", a expliqué la coordinatrice.

Poursuivant, elle a souligné que ce programme devra durer précisément 15 mois. Il met un accent sur la sensibilisation qui prend en compte les jeunes de 15 à 35 ans aussi bien les femmes que les garçons, les élèves. Concernant les critères de la formation sur le permis de conduire numérique, il va de 18 à 65 ans. Ce critère peut être élargi à 15 ans parce qu'il y a les jeunes filles mères. Mais principalement, il faut être inscrit au PNPE, ainsi avec le numéro obtenu le candidat pour compléter l'inscription. Cela permet d'avoir deux semaines accélérées de conduite. Chaque deux semaines une cohorte renouvelée de 20 par salle.

Disposant d'un espace approprié et dédié car faisant partie intégrante de ses missions, l'espace PM s'est dit prête à accompagner cette cohorte d'entrepreneurs gabonais en leur faisant profiter dudit espace. Pour le Directeur exécutif des lieux Verlaine Mve, il est impensable aujourd'hui de faire prospérer une entreprise et de ne pas avoir des compétences dans le domaine du numérique.

Le souhait pour cette institution est saisir l'opportunité qu'offre cette initiative de Gabtrotteur pour faire profiter cette communauté qu'elle puisse bénéficier de cette formation. "Alors l'apport de l'espace PM c'est essentiellement dans premier temps la mise à disposition nos espaces. Donc, nous avons un parc informatique qui permet d'abriter ce type de formation. Et dans un second temps c'est aussi permettre aux entrepreneurs de notre communauté de bénéficier de ce type afin d'améliorer leur pratique de la gestion de leurs entreprises", a-t-il fait savoir.

Quant à Charlène Elomba, ancienne bénéficiere des opportunités de l'association Gabtrotteur, elle a témoigné du changement survenu dans sa vie grâce à cette association. Elle a précisé qu'elle a bénéficié d'une formation en bureautique. Et aujourd'hui, cette ancienne arrive en qualité de bénévole pour accompagner d'autres personnes pour qu'elles aient des opportunités telles qu'elle les a eu à travers les formations de Gabtrotteur. " Je suis arrivée pour la formation. Avant de suivre la formation, j'ai d'abord eu un suivi psychologique.

Je suis arrivée à la formation Gabtrotteur complétement brisée. J'avais vraiment besoin d'accompagnement, j'ai été soutenu psychologiquement et même financièrement s'il faut le dire, j'ai beaucoup été soutenu. Et aujourd'hui, j'ai décidé de me lancer dans l'aventure aux côtés de Gabtrotteur pour encourager d'autres femmes, soutenir d'autres femmes dans cette belle aventure.", témoigne-t-elle.

Aujourd'hui, cette femme meilleure, plus épanouie socialement grâce au travail effectué par l'association dans sa vie. Elle a une meilleure relation avec ses enfants ainsi que les pères de ces enfants. Mais aussi au rapport à l'autre de façon générale. Décidée à dédier son temps et son énergie, celle-ci a convaincu ses soeurs à prendre part à l'aventure.

En sa qualité de partenaire technique et financier, l'ambassade de France au Gabon et à Sao Tomé-et-Principe, gère le mise en oeuvre du programme FEF, comme l'explique Anaïs Molvina l'assistante en maîtrise d'ouvrage à l'ambassade. " Ce programme FEF-OSC qui est sur deux ans, 2024-2025, un programme d'appui à la société civile, dédié aux actions impactant l'égalité du genre au Gabon et à Sao Tomé-et-Principe. Donc c'est un programme qui été lancé en février à travers un appel à projet. Nous avons eu une trentaine de candidatures, sur ces trente de candidatures, 9 projets au Gabon ont été sélectionnés et 4 pour Sao Tomé-et-Principe puisque c'est une première dans ce pays ."

Cet appui est consécutif au fait que l'ambassade de France s'est engagé aux côtés du gouvernement gabonais depuis 2022 pour appuyer les actions de la société civile impactant l'égalité du genre. Notamment la lutte contre les violences faites sur le genre. Mais aussi, l'accès au droit en santé sexuelle de la reproduction, l'accès au en santé des populations les plus vulnérables. La participation des femmes les plus vulnérables à la vie économique à travers des programmes dans les prisons de Libreville et de Port-Gentil grâce à l'ONG Syfos. Des actions avec les femmes rurales également avec des activités génératrices de revenus etc.