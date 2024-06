Guinée Equatoriale: UNFPA Guinée Equatoriale et l'Institut Français du pays à Malabo forgent un partenariat stratégique pour l'autonomisation des jeunes

communiqué de presse

MALABO, Guinée Equatoriale, le 13 Juin, 2024 - Le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) et l'Institut Français de Guinée Équatoriale (IFGE) à Malabo ont consolidé un partenariat stratégique visant à répondre aux besoins des adolescents et des jeunes en Guinée équatoriale. Cette collaboration, officialisée par un protocole d'accord (MoU), marque une étape importante dans l'engagement des deux organisations en faveur de l'autonomisation des jeunes.

Le partenariat s'appuie sur l'expertise de l'IFGE en matière d'éducation, de culture et d'autonomisation des jeunes, ainsi que sur la spécialisation de UNFPA en matière de santé sexuelle et reproductive, d'égalité des sexes et de développement des jeunes. En combinant leurs forces, les deux organisations visent à créer un impact plus profond et positif sur la vie des jeunes du pays.

M. Laurent Polonceaux, Ambassadeur de France en Guinée équatoriale, dont la présence à l'événement a souligné le soutien de la France à cette collaboration, a mis l'accent sur l'importance des initiatives conjointes pour l'autonomisation des jeunes.

"Ce partenariat stratégique que nous scellons aujourd'hui représente une étape importante pour UNFPA, car il renforce notre engagement commun à répondre aux besoins des adolescents et des jeunes en Guinée équatoriale", a déclaré Mme Hind Jalal, la Représentant Résidente de UNFPA en Guinée Equatoriale lors de la cérémonie de signature.

Le partenariat se traduira par une série d'activités organisées au Centre culturel français. Ces activités comprendront des discussions de sensibilisation sur des sujets cruciaux tels que la santé sexuelle et reproductive, la prévention du VIH, la prévention de la violence sexiste et le développement des compétences nécessaires à la vie courante. En outre, des ateliers, des séminaires et des conférences seront organisés pour favoriser la participation, le dialogue et l'autonomisation des jeunes.

La collaboration impliquera également la célébration de journées internationales pertinentes des Nations Unies, à l'instar de la Journée internationale de la femme, la Journée mondiale de la population, la Journée internationale de la jeunesse, et les 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre. Ces célébrations visent à sensibiliser le public et à obtenir son soutien sur ces questions cruciales.

En améliorant les connaissances et la sensibilisation des jeunes, en améliorant leur accès à des services et à des informations de qualité, en leur donnant les moyens de prendre des décisions éclairées et en renforçant la coordination entre les parties prenantes, ce partenariat vise à créer un avenir meilleur pour les jeunes de Guinée équatoriale. UNFPA et l'IFGE ont tous deux exprimé leur engagement à travailler en étroite collaboration pour assurer le succès et le bénéfice mutuel de cette collaboration pour tous les jeunes du pays.