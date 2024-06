Togo: Une agriculture plus moderne, plus productive et plus durable

Le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement Rural a conclu mercredi une convention de partenariat avec la Bank Of Africa (BOA)-Togo et SUNU Bank.

Cet accord vise à financer divers projets agricoles, couvrant toute la chaîne de valeur, de la fourniture d'intrants à la commercialisation, en passant par la mécanisation et l'installation de systèmes d'irrigation.

Cette convention a pour objectif principal de faciliter l'accès au financement pour les agriculteurs et les entreprises du secteur agricole.

La BOA-Togo (BMCE Group, Maroc) mettra en place une ligne de crédit-bail pour les producteurs agricoles, initialement sous la forme de 50 tracteurs et leurs accessoires, avec un plan de remboursement sur cinq ans. Ce financement permettra aux agriculteurs de moderniser leurs équipements et d'améliorer leur productivité.

SUNU Bank, quant à elle, assurera la garantie commerciale des équipements fournis, renforçant ainsi la sécurité des investissements. Cette initiative vise à offrir aux agriculteurs des crédits à des conditions avantageuses pour l'acquisition de machines agricoles modernes.

Antoine Lékpa Gbégbéni, ministre de l'Agriculture, a déclaré : 'Ce partenariat vise, entre autres, à faciliter l'accès des agriculteurs à des crédits à des conditions avantageuses pour l'acquisition de machines agricoles modernes, améliorer les rendements agricoles grâce à une meilleure efficacité et à une gestion optimisée des exploitations.'

%

Pour Youssef Ibrahimi, directeur de la BOA-Togo, cette initiative marque le début d'une nouvelle ère pour l'agriculture togolaise : 'Ensemble, nous allons ouvrir une nouvelle ère pour l'agriculture togolaise, une ère de prospérité, de modernisation et de durabilité.

Ce partenariat entre les institutions financières et le ministère de l'Agriculture représente un pas important vers la modernisation continue de l'agriculture au Togo. En améliorant l'accès au financement et en garantissant les équipements, ce partenariat devrait significativement augmenter la productivité agricole.

Selon les estimations, la mise en place de ces 50 tracteurs et leurs accessoires pourrait augmenter les rendements agricoles de 20 à 30% dans les zones rurales concernées. De plus, la facilitation de l'accès au crédit pour les agriculteurs pourrait stimuler l'économie locale et renforcer la sécurité alimentaire dans le pays.

Le Togo, qui compte environ 70% de sa population active dans le secteur agricole, a besoin de telles initiatives pour soutenir sa croissance économique et améliorer les conditions de vie des agriculteurs.