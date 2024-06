Togo: Environ 16 % de Togolais sont des Drépanocytaires, dépistez-vous !

La journée internationale consacrée à la commémoration et au rappel de ce mal aux populations à travers le monde, ce fut hier mercredi 19 Juin 2024. Pour l'occasion le Togo et l'Inde mettent en avant une coopération.

Elle s'est manifestée par le séjour à Lomé d'une délégation de FORTIS HEALTHCARE LIMITED, une entreprise indienne spécialisée dans la lutte contre cette maladie, délégation reçue par Dr Hèzouwè Magnang, médecin hématologue et maître-assistant en hématologie à l'Université de Lomé, Directeur du Centre de recherche et de soins à la lutte contre la drépanocytose, dédié par le Togo à la lutte contre cette maladie.

Dans un document publié dans les colonnes de nos confrères du quotidien national, Togo Presse, il est indiqué qu' « environ 16 % de la population togolaise est touchée par cette maladie, qui est la première maladie génétique au monde ».

Entre autres progrès réalisés par le Togo dans le cadre de la lutte contre ce mal et dont les membres de la délégation indienne ont été séduits, c'est l'institution du « programme de dépistage néonatal de 50 000 nouveau-nés ». Cette délégation a donc, indique-t-on dans le document, « a proposé un partenariat pour une assistance allant du dépistage aux traitements adaptés, à moindre coût. Cette offre a été favorablement accueillie, et les modalités de la collaboration sont en cours de définition ».

« Au service de pédiatrie du CHU-SO, où on continue d'offrir des soins appropriés aux enfants atteints de drépanocytose, de cancers infantiles et autres maladies du sang, la délégation a discuté avec les professeurs Jules Guedenon et Adama Gbadoe. Ils ont exprimé le besoin de mécanismes de diagnostic avancés et de soins moins coûteux.

Les membres de FORTIS HEALTHCARE LIMITED ont proposé des solutions, incluant la mise en place d'échanges virtuels réguliers entre professionnels togolais, indiens et américains pour discuter des cas cliniques », pouvait-on également lire dans le document.

Comme conseil principal, il s'avère indispensable de se dépister. Raison d'ailleurs pour laquelle dans le cadre de la commémoration de cette journée internationale de lutte contre la drépanocytose, le Centre national de recherche et de soins aux drépanocytaires du Togo a pris sur lui ensemble avec ses partenaires, d'offrir « un dépistage gratuit et des séances de sensibilisation sur les mesures de prévention », à 600 élèves, apprentis et déscolarisés de Kpalimé, ville retenue pour la commémoration de cette année 2024 au Togo.