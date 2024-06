Congo-Kinshasa: Fête de la Tabaski - Les Ahmadis de Kwango et du Kwilu appelés à se conformer aux recommandations divines

Le missionnaire provincial Atta Ul Qayyum de la communauté musulmane Ahmadiyya/Kwango et Kwilu a insisté sur le sens du sacrifice, à l'occasion de la célébration, le 17 juin, de la fête de Tabaski dans ces provinces issues du découpage de l'ex- Bandundu.

"À l'instar d'Abraham, qui a obéi à Dieu, en acceptant de sacrifier son fils Ismaël, nous devons nous aussi faire de même. Nous devons sacrifier tout ce que nous avons, nos comportements, nos âmes, etc. Nos familles musulmanes, nous devons aussi, à l'instar d'Abraham, encadrer nos enfants de façon à devenir obéissants, modèles, pas seulement pour nous, musulmans, mais aussi pour tout le monde", a recommandé Atta Ul Qayyum aux fidèles.

Ne dérogeant pas à la coutume, la période de fête à été clôturée par les sacrifices d'animaux et le partage de la nourriture avec la population. Conformément à l'ordre coranique de nourrir l'indigent, l'orphelin et le captif pour le plaisir de Dieu, la communauté musulmane Ahmadiyya dans le Kwango et le Kwilu a également distribué de la viande des animaux aux musulmans et chrétiens de toutes les couches sociales.

Selon le missionnaire provincial de ces entités, quatre-vingt-sept chèvres et trois vaches ont été égorgées et partagées dans les territoires et villes de Kenge, Masimanimba, Kibengi, Kikwit, Idiofa, Mangai, Gungu, Mangolo, Popo-Kabaka et les autres parties de ces deux provinces sous sa juridiction ainsi que près de 220 villages environnants. Un repas a aussi été distribué à Kikwit, Masimanimba, Kenge et Idiofa à plus de 850 personnes et des autorités de ces quatre villes.

Ces actes menés par la communauté musulmane Ahmadiyya de Kwango et du Kwilu sont une coutume musulmane. Les recommandations du Coran conseillent, lors de cette fête de Tabaski, d'offrir en sacrifice à Dieu des animaux, en souvenir de la volonté d'Abraham de sacrifier son fils Ismaël. Selon le Coran, l'acte de sacrifice est symbolique, rappelant à la personne qui l'offre que comme l'animal lui est inférieur, il est également inférieur à Dieu et doit, à cet effet, être prêt à se sacrifier ainsi que tous ses intérêts et inclinations personnelles pour le bien de Dieu quand il est requis de le faire.

"La réalisation de la droiture devrait être le but de chaque musulman", notent les écritures musulmanes. L'Aïd-ul-Adha (Tabaski) est une occasion au cours de laquelle les musulmans du monde entier sont encouragés à faire toutes sortes de sacrifices pour l'élévation spirituelle, morale, sociale et économique de l'humanité et, en particulier, la leur.