Congo-Brazzaville: 5e édition du festival Gros plan - ¨Le soutien de Canal + à l'activité loué par les organisateurs

Lancée le 17 juin au Centre culturel Jean-Baptiste-Taty-Loutard à Pointe-Noire, la 5e édition du festival Gros plan se déroule grâce à l'apport incommensurable des partenaires et sponsors comme Canal+ Congo dont l'appui participe à l'éclosion du septième art congolais.

Près d'une vingtaine de jeunes a été formée en marge des projections lors de la formation en assistanat de réalisation, une initiative de Canal+ University, Canal+Impact et Canal+. Le 18 juin, la société Canal+ a offert aux enfants orphelins une journée inoubliable faite de projections de films à Canal Olympia, suivie d'un apéritif fraternel et convivial à la faveur de la Journée de l'enfant africain. Les enfants des orphelinats Amour de Dieu, Cœur de Paola et Centre d'accueil des mineurs de Mvou-Mvou ont été conviés à l'activité qui s'inscrit dans le cadre du concept Canal+Impact.

« Canal + a mis en place une activité où on pense toujours aux enfants. Chaque année, on essaie d'être proche d'eux pour leur faire comprendre qu'ils ne sont pas seuls au monde. Comme toute autre entreprise au Congo, Canal + Congo a pensé célébrer cette journée avec les enfants afin de leur faire ressentir qu'ils ne sont pas seuls et qu'ils sont entourés des gens qui les aiment.

Ainsi, Canal + a décidé de donner un sourire à ces enfants- là. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on se retrouve avec eux pour partager un jus, des amuse-gueules et échanger ces moments de joie et de bonheur ensemble après la projection des films jeunesse dans la grande salle de Canal Olympia, une découverte pour nombreux d'entre eux », a dit Marlène Koulimba, communicatrice à Canal +.

« Cela fait plaisir de voir à quel point ces enfants sont heureux. Aujourd'hui, au lieu de passer la Journée de l'enfant africain dans leurs sites respectifs, on les a conviés à suivre des films. Ils ont été ravis et heureux comme leurs encadreurs que nous remercions pour leur disponibilité et le soutien à la réussite de l'activité », a-t-elle ajouté. Le Gros plan festival est un événement qui fait la promotion du cinéma ainsi que de l'audiovisuel et défend les droits des cinéastes.