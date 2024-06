Sénégal: Forum pour la souveraineté vaccinale, déjeuner à l'Elysée... - Diomaye entre en scène

Invité par le Gavi, l'Alliance du Vaccin, et l'Union africaine, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye est bien arrivé hier, mercredi 18 juin, à Paris pour prendre part au Forum mondial pour la souveraineté et l'innovation vaccinales dont la cérémonie d'ouverture est prévue, ce jeudi 20 juin. Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye va rencontrer ensuite son homologue français autour d'un déjeuner à l'Élysée pour échanger sur divers sujets.

Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, est bien arrivé hier, mercredi 18 juin, à Paris. Le Chef de l'État a été chaleureusement accueilli à son arrivée à l'Aéroport de Paris-Orly par les autorités françaises et les officiels de l'ambassade du Sénégal en France, selon une note de la Présidence de la République.

Ce premier déplacement du président Diomaye en dehors du continent africain s'inscrit dans le cadre du Forum mondial pour la souveraineté et l'innovation vaccinales, coorganisé par le Gavi, l'Alliance du Vaccin, et l'Union africaine et dont la cérémonie d'ouverture est prévue ce jeudi 20 juin 2024.

Lors de cette rencontre, le président de la République fera une allocution devant ses homologues africains et français pour rappeler le rôle important joué par le Sénégal dans la mise en oeuvre des programmes de vaccination avec l'appui de GAVI et de ses partenaires, ainsi que la volonté de parvenir à la souveraineté sanitaire et pharmaceutique.

A Paris, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye profitera également de son séjour pour rencontrer autour d'un déjeuner son homologue français à l'Élysée. Au menu des discussions entre les deux chefs d'Etat lors de ce premier tête à tête depuis l'élection du président Diomaye Faye, plusieurs questions dont celle de l'avenir des militaires français au Sénégal.

S'exprimant le 16 mai dernier lors d'une conférence conjointe avec le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, devant les étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, le Premier ministre Ousmane Sonko soulignant qu'« on peut avoir des accords de défense sans que cela ne justifie que le tiers de la région de Dakar soit occupé aujourd'hui par des garnisons étrangères », avait réitéré la volonté du Sénégal de disposer de lui-même, laquelle volonté est selon lui incompatible avec la présence de bases militaires étrangères sur son sol... »