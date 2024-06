Afrique: Des assises africaines pour faire émerger une « démocratie substantive » sur le continent noir

Du 26 au 29 juin 2024 à Praia au Cap-Vert, divers leaders africains, responsables politiques et associatifs, écrivains, activistes, artistes, blogueurs se réunissent pour réfléchir sur l'avenir de la démocratie en Afrique. Un évènement organisé par la fondation de l'innovation pour la démocratie du Professeur Achille Mbembe.

Mali, Burkina Faso, Niger, Gabon. Ces dernières années, plusieurs pays africains ont été le théâtre de coups d'Etat ayant porté des militaires au pouvoir. Des putschs parfois soutenus par des populations civiles.

L'Afrique « fait l'expérience de transformations multiples et simultanées » indique la fondation de l'innovation pour la démocratie qui organise les premières assises africaines de la démocratie. « L'arrivée dans l'espace civique de celles et ceux qui sont nés dans les années 1990 en particulier (...) coïncide avec un réveil technologique de l'Afrique » ajoute la fondation qui va réunir divers leaders et intellectuels pour les assises.

« Ces premières Assises veulent rendre visible un continent jeune et qui, misant sur son intelligence et ses atouts, deviendra une force de transformation du monde. La démocratie substantive prônée par la fondation est l'un des moyens pour atteindre cet objectif » ajoute la fondation. Pour Achille Mbembe, un élément important du nouveau système politique à instaurer en Afrique proviendrait d'une démocratie faisant des peuples ses véritables bénéficiaires et non pas seulement ses nouvelles élites propulsées sur le devant de la scène par le népotisme, l'affairisme, les dynasties implicites ou les coups d'État.

Créée en 2022, la fondation de l'innovation pour la démocratie est une organisation panafricaine à but non-lucratif dont l'objectif est de contribuer à faire émerger des modèles de démocratie. L'idée de créer cette fondation a émergé au cours d'un processus de consultation qui a commencé en amont du nouveau sommet Afrique-France de Montpellier en 2021. Un sommet dont Achille Mbembe avait été l'architecte.