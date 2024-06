Afrique: Hajj/ Grand pèlerinage 2024 en Arabie saoudite - Plus de 1.000 pèlerins morts

Plus de 1.000 pèlerins sont morts lors du grand pèlerinage musulman qui s'est déroulé en Arabie saoudite sous une chaleur intense, selon un décompte réalisé jeudi par l'Afp, dont plus de la moitié étaient des pèlerins clandestins.

Selon le confrère, un diplomate d'un pays arabe a affirmé jeudi que 58 morts supplémentaires avaient été recensés parmi les pèlerins égyptiens, portant à 658 le nombre d'Egyptiens décédés durant le hajj.

Selon lui, 630 d'entre eux étaient dépourvus d'autorisation officielle pour le pèlerinage, auquel ont participé cette année environ 1,8 million de personnes.

Au total, 1.081 décès ont été signalés par une dizaine de pays, officiellement ou via des diplomates impliqués dans les recherches des victimes.

Le hajj est l'un des cinq piliers de l'islam et tout musulman qui en a les moyens doit le faire au moins une fois dans sa vie à une période déterminée par le calendrier musulman, basé sur les cycles lunaires.

Les rituels se sont déroulés encore une fois cette année sous des températures très élevées, qui ont atteint 51,8 degrés Celsius à la Grande Mosquée de La Mecque, la ville la plus sainte de l'islam dans l'ouest de l'Arabie saoudite.

Début juin, l'Arabie saoudite a annoncé que ses forces de sécurité avaient refoulé de La Mecque plus de 300.000 pèlerins non enregistrés, dont 153.998 étrangers entrés dans le royaume avec des visas de tourisme, sans passer par les circuits officiels.

Il semble cependant qu'un grand nombre de pèlerins clandestins aient participé aux rituels qui se sont déroulés sur plusieurs jours à partir de vendredi, dans des conditions particulièrement éprouvantes.

Des gens étaient fatigués d'avoir été poursuivis par les forces de sécurité avant le jour du (rituel au mont) Arafat samedi, « ils étaient épuisés », a déclaré jeudi à l'Afp un diplomate arabe ayant requis l'anonymat. L'année dernière, des pays avaient signalé plus de 300 décès pendant le hajj, principalement des Indonésiens.

En moyenne, selon les chiffres officiels, le hadj rapporte entre 10 et 15 milliards de dollars par an. Soit plus de 5000 milliards à 7500milliards de Fcfa au Royaume saoudien. À cette manne, il faut rajouter 4 à 5 milliards de dollars soit plus de 2 mille milliards à 2500 milliards de fcfa apportés par les huit millions de pèlerins accomplissant la Omra, un pèlerinage, non obligatoire, à la Mecque qui peut s’effectuer à n’importe quelle date de l’année (en dehors du hadj) et qui atteint un pic pendant le ramadan.