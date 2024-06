Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 21 Juin 2024

Sénégal: Traitement des transactions- La Bceao va lancer la phase pilote du système de paiement instantané interopérable de l’Uémoa

La Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (Bcéao) va procéder, lundi 22 juillet 2024, au lancement de la phase pilote du système de paiement instantané interopérable de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (Uémoa). Les modalités d’utilisation sont également très simplifiées avec la possibilité pour les usagers d’effectuer "leurs paiements auprès de tout commerçant disposant d’un QR Code interopérable ou capable d’envoyer une demande de paiement". (Source : adakar.com)

Côte d’Ivoire : Tidjane Thiam à Soubré- Le Pdci-Rda réitère son engagement pour un développement local durable

Le président du Pdci-Rda, Tidjane Thiam, a effectué une visite à Soubré le jeudi 20 juin 2024. Au cours de cette visite, il a réaffirmé l'engagement de son parti envers l'amélioration des conditions de vie des habitants locaux, rapporte une note d’information du parti. Accompagné d'une délégation de haut rang, il s'est rendu à Yakoli Dabouo, village natal de feu Zady Kesse Marcel, une figure respectée de la région et un fervent partisan du Pdci-Rda. Lors de cette visite émotive, M. Thiam a souligné l'héritage de Zady Kessé Marcel, louant ses contributions au développement régional et à la promotion de la paix en Côte d'Ivoire. Il a également appelé à l'unité et à la solidarité parmi les membres du parti et la population locale, affirmant que le Pdci-Rda reste déterminé à construire un avenir prospère et pacifique pour tous. (Source : fratmat.info)

Gabon : Modification de la loi électorale - Le projet de loi adopté à la majorité par les députés

Les députés de la Transition ont adopté à la majorité mercredi 19 juin en plénière, le Projet de loi portant modification de la loi électorale en République gabonaise, soumis en examen au parlement par le ministre de l’Intérieur Hermann Immongault. Dix votes « contre » n’ont pas suffi à faire annuler le projet de loi faisant du ministère de l’Intérieur l’organisateur exclusif des élections en République gabonaise, malgré l’amendement introduit par le député Geoffroy Foumboula, celui d’introduire un vote à bulletin secret, afin de permettre notamment à ceux s’opposant à cette loi dans le fond de le faire sans crainte. (Source : Agp)

Niger : Liberté de presse - Rsf craint l’utilisation abusive d’une loi réprimant la diffusion numérique de données

L’Ong Reporters sans frontières (Rsf) dit craindre « l’utilisation abusive » au Niger d’une loi réprimant la diffusion numérique de "données de nature à troubler l’ordre public » qui pourrait faire "emprisonner et censurer" des journalistes, dans un communiqué transmis mercredi à l’Afp. L’organisation RSF « alerte sur la possibilité d’une utilisation abusive de cette législation pour emprisonner et censurer les journalistes exerçant en ligne et demande son abrogation ».Selon l’Ong, la loi « permettra d’attaquer un journaliste comme un simple citoyen à partir du moment où ce qu’il dit est publié en ligne ». Le Niger est 80e sur 180 pays dans le classement mondial de la liberté de la presse fait en 2024 par Rsf.

Rca : Aides et assistance- Des retournés en difficultés de réintégration à Carnot

Après avoir fui le pays à cause des conflits armés, plusieurs Centrafricains sont rentrés au bercail grâce à l’appui du gouvernement et de ses partenaires. Cependant, près de 150 ex-refugiés de Carnot dans la Mambéré éprouvent d’énormes difficultés dans le processus de leur réintégration au sein de la communauté locale.Le comité local de paix a identifié leurs problèmes et alerté le gouvernement ainsi que les acteurs humanitaires afin de voler à leur secours. . (Source ; abangui.com)

Tchad : Lutte contre les maladies tropicales - La trypanosomiase humaine africaine éliminée

L’OMS félicite le Tchad d'avoir éliminé la trypanosomiase humaine africaine. Également connue sous le nom de la maladie du sommeil, cette pathologie est causée par des parasites transmis par des mouches tsé-tsé infectées. En Afrique subsaharienne, la trypanosomiase humaine africaine est endémique et sans traitement mis en place, la maladie est généralement mortelle. Grâce à cet exploit, le Tchad est devenu le premier pays à être reconnu pour l'élimination d'une maladie tropicale négligée en 2024.Le pays rejoint ainsi les 50 autres ayant atteint cet objectif au niveau mondial, dépassant la moitié du chemin vers l'objectif de 100 pays fixé pour 2030. (Source : euronews)

Guinée : Politique nationale- Elhadj Alseny Barry adresse une requête au Général Doumbouya

Alors que la Guinée est engluée dans une crise politique latente, greffée à la fragilité du tissu social, le Chef de la Coordination Haali Poular a fait une invite au Président de la Transition. Elhadj Alsény Barry demande au Général Mamadi Doumbouya de confier aux quatre Coordinations régionales la mission de réconcilier les guinéens. « Les quatre régions naturelles, prises ensemble, ont chacune des principes et des modalités permettant d’aller vers l’unité. Nous demandons donc humblement au Président de la République de ne pas chercher ailleurs des intervenants ou des intermédiaires pour la réconciliation nationale. Les quatre coordinations, si elles restent apolitiques, peuvent nous permettre d’aller très loin », a lancé ce notable du pays. (Source : africaguinee.com)