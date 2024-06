Afrique: Le Tchad élimine la trypanosomiase humaine africaine en tant que problème de santé publique

communiqué de presse

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) félicite le Tchad d'avoir éliminé la forme gambiense de la trypanosomiase humaine africaine, également connue sous le nom de maladie du sommeil, en tant que problème de santé publique. Il s'agit de la première maladie tropicale négligée à être éliminée dans le pays.

Le Tchad est le premier pays à être reconnu comme ayant éliminé une maladie tropicale négligée en 2024, devenant ainsi le 51e pays à avoir atteint ce but au niveau mondial, franchissant ainsi la ligne médiane vers l'objectif mondial de 100 pays fixé pour 2030, l'un des quatre grands objectifs mondiaux fixés par la Feuille de route pour les maladies tropicales négligées 2021-2030.

« Je félicite le gouvernement et le peuple tchadien pour cette réussite. C'est formidable de voir le Tchad rejoindre le groupe toujours plus important des pays qui ont éliminé au moins une maladie tropicale négligée. L'objectif des 100 pays est désormais plus proche et à portée de main », a déclaré le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l'OMS.

La maladie du sommeil peut provoquer des symptômes pseudo-grippaux au début, mais causer par la suite un changement de comportement, un état confusionnel, des perturbations du cycle du sommeil ou même le coma, entraînant souvent la mort. L'amélioration de l'accès au diagnostic et au traitement précoces, ainsi que de la surveillance et de la riposte, a prouvé que les pays peuvent maîtriser et éventuellement éliminer la transmission.

Jusqu'à présent, l'élimination de la forme gambiense de la trypanosomiase humaine africaine a été validée par l'OMS dans sept pays : le Togo (2020), le Bénin (2021), la Côte d'Ivoire (2021), l'Ouganda (2022), la Guinée équatoriale (2022), le Ghana (2023) et le Tchad (2024). La forme rhodesiense de la maladie a été éliminée en tant que problème de santé publique dans un pays, le Rwanda, où l'élimination a été validée par l'OMS en 2022.

« L'élimination de la forme gambiense de la trypanosomiase humaine africaine au Tchad reflète notre détermination à améliorer la santé de notre peuple. Cette réussite est le résultat d'années d'efforts dévoués de la part de nos agents de santé, de nos communautés et de nos partenaires. Nous poursuivrons sur cette lancée pour lutter contre d'autres maladies tropicales négligées et assurer un avenir en meilleure santé à tous les Tchadiens », a déclaré le Dr Abdel Modjid Abderahim Mahamat, Ministre de la santé du Tchad.

En juin 2024, dans la Région africaine de l'OMS, 20 pays avaient éliminé au moins une maladie tropicale négligée, le Togo ayant éliminé 4 maladies et le Bénin et le Ghana en ayant éliminé 3 chacun.

Note aux rédactions

La trypanosomiase humaine africaine, également connue sous le nom de maladie du sommeil, est une parasitose à transmission vectorielle causée par le parasite Trypanosoma. Ces parasites sont transmis à l'humain par la piqûre de mouches tsé-tsé infectées, qui contractent l'infection à partir d'humains ou d'animaux porteurs du parasite pathogène. Il existe 2 formes de la maladie : l'une causée par Trypanosoma brucei gambiense, présente dans 24 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre, totalisant plus de 92 % des cas. La forme gambiense est la seule forme de trypanosomiase humaine africaine transmise au Tchad. La seconde forme de trypanosomiase est causée par Trypanosoma brucei rhodesiense, présente dans 13 pays d'Afrique orientale et australe et représentant les cas restants.

Les principales approches pour lutter contre la maladie du sommeil consistent à réduire les réservoirs d'infection et la présence de la mouche tsé-tsé. Le dépistage des personnes à risque permet d'identifier les patients plus tôt dans le développement de la maladie. Un diagnostic précoce peut contribuer à éviter des traitements compliqués et risqués aux stades avancés, améliorant considérablement le pronostic de guérison.

De plus amples informations sur l'élimination de la trypanosomiase humaine africaine en tant que problème de santé publique au Tchad sont disponibles dans le numéro du Relevé épidémiologique hebdomadaire consacré à la maladie.