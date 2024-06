Angola: Le secteur minier pourrait contribuer à plus de 2% au PIB angolais

Luanda — Le Gouvernement angolais continue de travailler à la diversification de la production minière, à travers l'exploration de multiples chaînes de valeur, le développement et la modernisation de l'activité géologique, visant à augmenter la contribution de ce secteur à plus de 2% dans le Produit Intérieur Brut (PIB).

Selon le secrétaire d'État aux Ressources minérales, Jânio Corrêa Victor, il existe des actions pour soutenir les producteurs dans l'augmentation de la production de diamants et d'or, en vue d'élargir la chaîne de valeur.

Parlant du programme de développement et de modernisation des activités géologiques, lors de la 14ème séance thématique promue, jeudi, à Luanda, par le Ministère des Télécommunications, Technologies de l'Information et Communication Sociale, le gouvernant a souligné l'exploration du fer, des roches ornementales, entre autres minéraux, comme facteurs contribuant à l'expansion de la production minière.

Le secrétaire d'État a également mentionné que des investissements sont réalisés pour garantir l'utilisation de ressources minérales non métalliques, notamment les phosphates et le potassium pour la production d'engrais et le calcaire pour la correction des sols.

Jânio Corrêa Victor a renforcé l'intention d'accompagner les producteurs pour augmenter la production de roches ornementales, encourager l'augmentation du nombre de carrières en production et construire le pôle de développement des roches ornementales de Namibe, d'ici 2026.

En outre, il a rappelé que le pays dispose de deux grandes mines, notamment Catoca et Luele, en plus de créer plus de 27 mille emplois directs dans les différentes provinces du pays.

Outre le démarrage de la production des projets diamantifères Yetwene, dans la province de Lunda-Norte et Luele (Luaxe), à Lunda-Sul, il a rappelé que des projets diamantifères à Luachimba, Xamacanda, Moquita, Tchitengo, Chiri et Lulo sont en cours, au moment où se poursuivent les travaux sur les installations temporaires de la Bourse du Diamant d'Angola.

Il a également souligné que le pays était en train de restructurer les projets de recherche d'or Chiaca et Cabinvest, tous deux situés dans la province de Cabinda, ainsi que la poursuite des travaux de construction de la raffinerie d'or d'Angola, à Luanda.

En outre, il a indiqué que l'Exécutif souhaitait également accroître les connaissances géologiques de l'Angola, en vue d'élaborer des cartes et d'actualiser l'inventaire des ressources minérales existantes dans le pays.

Entre as principais prioridades para alcançar essa pretensão, prevê-se concluir o Plano Nacional de Geologia (Planageo), acelerar os projectos actuais de Investigação Geológico-Mineira (IGM) do Instituto Geológico de Angola (IGEO).

Consta também da agenda do sector a elaboração de um projecto específico para a melhoria do conhecimento geológico dos minerais necessários, para a transição energética, incluindo, entre outros, lítio, níquel, zinco, nióbio, tântalo e minerais de elementos de terras raras.

Parmi les principales priorités pour atteindre cet objectif, il est prévu d'achever le Plan National de Géologie (Planageo), d'accélérer les projets de recherche géologique et minière (IGM) en cours de l'Institut géologique d'Angola (IGEO).

L'agenda du secteur comprend également le développement d'un projet spécifique visant à améliorer les connaissances géologiques des minéraux nécessaires à la transition énergétique, parmi lesquels, le lithium, le nickel, le zinc, le niobium, le tantale et les minéraux des éléments des terres rares.