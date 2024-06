Angola: Des parlementaires américains visitent le port de Lobito

Lobito — Une délégation de la Chambre des représentants des États-Unis a reçu mercredi des informations sur la capacité du port, compte tenu des perspectives qui s'ouvrent avec l'opérationnalisation du corridor de Lobito.

La mission, composée de six personnes et conduite par Joseph Foltz, souhaitait obtenir des informations sur les importations et les exportations, les cargaisons en transit, les délais de dédouanement des navires et d'autres opérations.

Au terminal polyvalent (marchandises générales et conteneurisées), ils ont pu constater le fonctionnement des équipements et des infrastructures en place.

Le système de sécurité international ISPS, ainsi que le travail des partenaires tels que les agents maritimes, les transitaires, les courtiers en douane et la Police fiscale et douanière, ont également été évoqués.

Ils ont pris connaissance des avantages du transport de marchandises en provenance des pays voisins enclavés, principalement des minerais de la République démocratique du Congo et de la Zambie, vers l'Europe et les Amériques, via le port de Lobito, car il s'agit de l'itinéraire le plus court par rapport au corridor de Beira (Mozambique), au Cap (Afrique du Sud) ou à Dar es Salaam (Tanzanie).

La délégation ne s'est pas adressée à la presse, mais s'est déclarée satisfaite de ce qu'elle a vu.

Le président du conseil d'administration du port de Lobito, Celso Rosas, considère que ces visites sont une conséquence de l'ouverture de l'infrastructure portuaire sur le monde.

"Les partenaires sont désireux de connaître la réalité sur le terrain, car on entend beaucoup parler du corridor de Lobito", a-t-il expliqué.