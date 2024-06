Congo-Kinshasa: Félix Tshisekedi inaugure les trains du Service national

Pour son premier voyage en province depuis sa réélection à la tête du pays, Félix Tshisekedi a procédé ce jeudi 20 juin à l'inauguration à Lubumbashi du matériel ferroviaire acquis par le Service national. Il s'agit notamment de deux locomotives, d'une centaine de wagons et de voitures. Cette acquisition va permettre de faciliter non seulement la mobilité du personnel et des recrues mais aussi le transport des produits agricoles du centre de Kaniama Kasese.

En RDC, après les critiques qui ont entouré le recrutement des nouveaux candidats, la cérémonie de ce jeudi était l'occasion pour le commandant de ce service public de rappeler sa mission et de présenter ses réalisations. Des dizaines d'officiers habillés en tenue de couleur verte portant le sigle SN qui signifie Service national ont pris part à cette cérémonie devant la gare centrale de la SNCC.

Le centre de Kaniama Kasese au nord de Lubumbashi, qui accueille les jeunes désoeuvrés, offre des formations en agriculture, en menuiserie, en conduite d'engins. Cette main d'oeuvre est mise au service du gouvernement, a déclaré le général Sylvain Kasongo, commandant du Service national. « Plus de 4 000 jeunes sont déjà sortis du centre de Kaniama Kasese et sont aujourd'hui déployés à travers le pays en train de construire des écoles, de fabriquer des bancs scolaires, de travailler dans des champs agricoles », a-t-il déclaré.

Plus de 500 jeunes déjà enrôlés dans cette nouvelle session de formation

Pour la nouvelle session de formation, plus de 500 jeunes sont déjà enrôlés. Devant des critiques sur le mode de recrutement et le traitement réservé à ces jeunes, le général Sylvain Kasongo répond : « Kaniama Kasese n'est pas un mouroir, encore moins un lieu de torture ni un camp de concentration. Kaniama Kasese est un centre de production agropastorale. Il est un lieu pour l'encadrement civique et patriotique. »

À noter qu'une dizaine des jeunes formés en Afrique du Sud, dont quatre femmes sont des machinistes et ont fait une démonstration de conduite des locomotives devant le chef de l'État.