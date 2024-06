Maroc: Propagande populiste du Parti populaire

La droite espagnole s'escrime à pousser vers la réouverture des postes douaniers à Sebta et Mellilia

« Le Parti populaire (PP) souhaite accorder au Maroc un délai maximum de 90 jours pour rouvrir ses douanes commerciales. C'est ce qui ressort de la proposition non législative présentée par le groupe parlementaire du PP et qui demande à cet égard l'entame des négociations avec le voisin du sud afin qu'il honore son engagement conclu avec l'Espagne lors de la dernière Réunion de Haut Niveau (RAN) tenue en février 2023 », c'est ce qu'a souligné récemment le quotidien El Faro de Melilla.

Selon la presse espagnole, le PP exige non seulement la réouverture des douanes des deux présides occupés de Sebta et Mellilia, mais également le respect d'autres engagements, comme la gestion de l'espace aérien du Sahara et la délimitation des espaces maritimes, tout en déplorant ce qu'il a appelé « l'opacité » du gouvernement à propos de ces sujets.

Pour cette raison, le PP a appelé le gouvernement de Pedro Sanchez à entamer des négociations avec le Maroc pour honorer les engagements pris dans un délai de 90 jours.

Pour rappel, dans un entretien avec le quotidien «El Periodico de España» en janvier 2024, le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares, avait laissé entendre qu'il n'y avait aucun problème politique au sujet de l'ouverture des douanes au niveau des deux présides occupés de Sebta et Mellilia, et que les obstacles sont de nature purement technique.

%

Répondant à une question sur ces problèmes techniques relevés par le Maroc empêchant pour le moment l'ouverture des douanes dans les deux présides occupés de Sebta et Mellilia, le ministre espagnol a affirmé : « Je ne peux pas répondre au nom du gouvernement marocain. Ce que je peux vous dire, et je l'ai dit au nom du gouvernement espagnol à Rabat avec mon collègue Nasser Bourita, c'est que du côté de l'Espagne, tout est prêt pour que ces douanes commencent à fonctionner. Mon collègue Nasser a dit très clairement que la décision du Maroc à ce sujet était déjà prise. Et que l'ensemble de la feuille de route sera respecté en attendant de régler certains aspects techniques».

Le parti de Pedro Sanchez sait pertinemment que le PP instrumentalise ce genre de questions, notamment celle concernant la réouverture des douanes, à des fins politiciennes et électoralistes.

En février 2024, la secrétaire générale du PSOE à Mellilia et porte-parole du Groupe socialiste, Gloria Rojas, avait affirmé que «les relations avec le Maroc avant l'arrivée de Pedro Sánchez à La Moncloa étaient au plus bas », ajoutant que ce que le gouvernement socialiste a fait, dès sa formation, c'est de rétablir ces relations.

Et la responsable socialiste de préciser que « les douanes commerciales ont été fermées à l'époque où gouvernait le PP en raison justement de ces relations tendues» avec Rabat.

A rappeler que seule la douane commerciale de Mellilia existait. Fermée en 2018 par les autorités marocaines, elle n'a plus ouvert ses portes depuis, sachant qu'il n'y avait aucune douane commerciale à Sebta.