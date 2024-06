Angola: Une entreprise chinoise va exécuter des projets électriques au pays

Icolo e Bengo (Angola) — Le Ministère de l'Énergie et Eau va mettre en oeuvre, dans les prochains jours, tous les projets déjà identifiés dans les domaines du transport et de la distribution d'électricité avec une entreprise chinoise.

C'est ce qu'a affirmé jeudi, le ministre de l'Énergie et Eau, João Baptista Borges, à Macao, République de Chine, où il participe du 19 au 21 de ce mois, au 15ème Forum international d'investissement et de construction.

Le gouvernant a souligné que l'entreprise chinoise sélectionnée à cet effet disposait des investissements importants dans le monde, dans la conception et la gestion de lignes de transport d'énergie électrique.

Selon lui, il est prévu la signature d'un protocole d'accord qui sera le gardien d'un ensemble de contrats pour la construction du système de transport d'électricité.

La priorité en Angola est d'étendre le système électrique vers le sud et vers d'autres pays de la région, afin d'atténuer les effets négatifs du climat, a-t-il précisé.

Dans une interview accordée à la télévision chinoise à Macao, João Baptista Borges a expliqué que l'Angola avait déjà investi plus de 20 milliards de dollars provenant de la ligne de crédit de la Chine, dans les secteurs de l'énergie et de l'eau, le financement le plus important de ce pays étant concentré sur le barrage hydroélectrique de Caculo Cabaça, le plus grand d'Angola, avec 2 170 MW, avec un total de 4,5 milliards de dollars.

%

Pour le ministre, c'est dans l'intérêt de l'État angolais de voir renforcés les liens d'amitié avec la République Populaire de Chine, rappelant qu'il y avait eu récemment les célébrations des 40 ans de relations diplomatiques, au cours desquels les parties ont signé des accords importants qui traduisent l'intérêt de l'Angola sur les investissements privés, en particulier dans les infrastructures de base sur lesquelles repose le développement économique et social du pays.

"Dans cette rencontre, nous voulons mieux comprendre les potentialités de l'industrie et de la technologie chinoise et mieux connaître les entreprises des secteurs de l'énergie et de l'eau, pouvant faciliter la construction d'infrastructures qui nous permettent d'avoir une économie plus résiliente et des échanges commerciaux, ainsi que de promouvoir l'élargissement de l'accès de la population à l'électricité", a-t-il ajouté.

Par ailleurs, il a mentionné qu'en Afrique subsaharienne, les taux d'accès à l'électricité sont inférieurs à 50 pour cent et en particulier en Angola, il est à 43, avec l'objectif de les augmenter à 50 pour cent d'ici la fin de 2027, bénéficiant à 16 millions de citoyens.

Pour cela, a-t-il poursuivi, une énergie moins chère et plus verte est produite, grâce à des barrages et à la technologie des panneaux solaires, avec le soutien de la Chine.

Le forum est une plateforme créée en 2010 par l'Institut de Promotion du Commerce et des Investissements de Macao et l'Association Internationale des Entrepreneurs de Chine, avec l'approbation du Ministère du Commerce de ce pays asiatique.

La rencontre sert à des consultations sur des questions stratégiques dans les domaines de la construction et des infrastructures, dans le but de promouvoir la coopération au plus haut niveau entre les entités gouvernementales, les institutions financières, les entreprises d'ingénierie et de construction d'infrastructures.