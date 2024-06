Ile Maurice: Rs 330 millions pour les prochaines élections générales

Un montant de Rs 330 millions sera déboursé pour la tenue des élections générales. C'est la réponse qu'a été donnée par le Premier ministre Pravind Jugnauth lors du Committee of Supply mardi soir, à l'Assemblée nationale, à une interpellation du député de l'opposition Rajesh Bhagwan. Ce dernier voulait avoir des détails sur la somme de Rs 585 millions projetée et si le montant pour la tenue des élections municipales y est inclus.

«Il est prévu d'organiser une élection partielle dans la circonscription no 10, les prochaines élections de l'Assemblée nationale et les élections du conseil municipal. Je communiquerai la date dans un avenir proche», a dit le Premier ministre. Sur un total de Rs 585 millions, il a avancé que la somme de Rs 16 millions a été projetée pour l'élection partielle et Rs 239 millions pour les élections municipales.

Concernant les dépenses effectuées par l'Electoral Commission pour l'electoral petition aux avocats et juristes, Pravind Jugnauth a avancé que dans le cas de Suren Dayal et lui, les services de RWK Goodman ont été retenus et la somme décaissée est de Rs 459 210. Toujours dans ce cas, Rs 5,1 millions ont été payées. La somme totale payée pour ce cas est de Rs 5,59 millions.

Par ailleurs, sur la question du décompte de votes le même jour, Pravind Jugnauth a soutenu que le sujet devra être discuté avec l'Electoral Commission et que, éventuellement, une décision devra être prise. La climatisation de la New Court House a retenu l'attention de la députée de l'opposition, Joana Bérenger. À ses questions sur la réparation du système de climatisation et le remplacement de l'ancien, le Premier ministre a répondu que dû à de numerous faults, le système de climatisation actuel ne fonctionne pas. Il a avancé que «provisions are being made for consultancy services for the project preparation and implementation».

Interrogé sur le salaire du directeur général et des commissaires de la Financial Crimes Commission (FCC) par le député de l'opposition, Reza Uteem, Pravind Jugnauth a indiqué qu'il existe un comité parlementaire sur la FCC et que toutes les questions relatives à la commission peuvent être adressées à ce forum.

Concernant les conseillers au bureau du Premier ministre, voici leurs rémunérations : Nayen Kumar Ballah, Rs 166 650 ; Kreedeo Beekharry, Rs 122 900 ; Sarah Rawat-Currimjee, Rs 104 150 ; Raj Meetarbhan, Rs 97 900 ; Chiaw Pen Lo Siong Sou, Rs 81 350 ; Daymandee Rengasamy, Rs 69 600 ; Mohesh Kumar Ramnochane, Rs 35 750 ; Prithviraj Singh Rampersad, Rs 35 750 ; Kavish Pultoo, Rs 132 275, et Heman Jangi, Rs 97 900.

Cinq conseillers sans rémunération

Les cinq conseillers qui travaillent sans aucune rémunération au bureau du Premier ministre sont : Zouberr Joomaye, Surendra Teeluck, Prakash Maunthrooa, Seewoosagur Domun et Georges Chung.

Services publics

«Tank Grant Scheme» : 43 000 personnes ont obtenu un réservoir d'eau

Le ministre des Services publics, Joe Lesjongard, a annoncé à la suite d'une question de Reza Uteem que 43 000 familles ont pu acquérir un réservoir d'eau et une pompe au 31 mai, grâce aux subventions de la Banque de Développement. Entre avril 2021 et février 2022, il y avait des demandes de 62 948 familles pour un réservoir, et 27 365 autres pour un réservoir et une pompe.

Pas de contrat alloué pour le Rivière-des-Anguilles Dam

Si le consultant du Rivière-des-Anguilles Dam est connu, soit Studio Pietrangeli, en revanche, le contrat pour la réalisation des travaux n'a pas encore été accordé. L'évaluation de ceux qui ont répondu à l'appel d'offres se poursuit. Osman Mahomed avait demandé au ministre Lesjongard de justifier le budget de Rs 7,8 milliards prévu pour ce réservoir.

Réservoir La Ferme : le contrat alloué en février 2025

C'est en février de l'année prochaine que le contrat pour des travaux de rénovation du réservoir de La Ferme sera alloué. Le consultant est Studio Pietrangeli. En attendant, ceux qui vivent à proximité de ce réservoir seront relogés dans des résidences de la National Housing Development Company de La Valette.

WMA : Navindranath Jowaheer nommé «General Manager»

Navindranath Jowaheer a été nommé General Manager de la Wastewater Management Authority (WMA) en mai. Il touche un salaire de Rs 119 500 en plus des allocations. Le président du conseil d'administration est Jean Bernard Perrin qui perçoit une allocation mensuelle de Rs 70 000.

Sécurité sociale

Médecins à domicile : 381 professionnels concernés

Le ministère de la Sécurité sociale compte 381 médecins qui offrent des consultations à domicile. Ils touchent une somme de Rs 650 pas visite. C'est ce qu'a indiqué la ministre Fazila Jeewa-Daureeawoo à Farhad Aumeer. À Kavi Doolub, la ministre a indiqué qu'entre juillet 2023 et avril de cette année, ces médecins ont effectué 298 492 visites à domicile.

De l'argent au lieu de matériel scolaire

Le ministère de la Sécurité sociale accorde de l'argent au lieu d'offrir du matériel scolaire. La ministre a expliqué au député Franco Quirin que la raison est qu'il y a trop de procédures et que cela prend beaucoup de temps. Une somme de Rs 59 983 a été déboursée pour 12 043 écoliers.

«E-Data Management System» : le projet pas implémenté

Il n'y a aucun montant pour l'année financière 2024-25 concernant l'e-Data Management System alors qu'une enveloppe de Rs 6 millions avait été votée l'année dernière. À une question d'Aadil Ameer Meea, le ministre des Finances, Renganaden Padayachy, lui a répondu que le projet ne sera pas implémenté.

IRP : Rs 3,7 millions de frais

Les membres de l'Independent Review Panel (IRP) auront une somme de Rs 3,7 millions pour les frais. Le ministre des Finances a déclaré que cela servira à payer les allocations de son chairman et de ses membres. Il servira aussi à rémunérer les avocats pour défendre l'IRP lors de contestations. Il répondait à Reza Uteem.

*Statistics Mauritius : Rs 5,1 millions pour les «board members»

À une question de Rajesh Bhagwan, le ministère des Finances a déclaré que la somme de Rs 5,1 millions sera utilisée pour payer le chairman et les membres du board de Statistics Mauritius.

Sécurité : un contrat de Rs 1,6 million pour Rapid Security Services

Renganaden Padayachy a déclaré que le contrat de gardiennage pour les locaux du Corporate and Business Registration Department a été alloué à la compagnie Rapid Security Services pour un montant de Rs 1 650 000. C'était suite à une question de Mahend Gungapersad.

Infrastructures publiques : Démolition du bâtiment Emmanuel Anquetil suspendue

Le gouvernement avait budgété une somme de Rs 100 millions pour la démolition du bâtiment Emmanuel Anquetil durant le Budget 2023-24. Il n'a rien prévu dans ce présent Budget. Le député Osman Mahomed a demandé au ministre la raison pour laquelle il n'avait rien budgétisé. Il a expliqué que le projet de démolition a été suspendu. La députée Joanna Bérenger a voulu savoir si l'argent a été dépensé et Renganaden Padayachy a répondu qu'il est toujours disponible. À une autre question de Mahend Gungapersad, le ministre a expliqué qu'une somme de Rs 100 millions a été voté pour relocaliser les ministères et autres départements du gouvernement qui étaient dans le bâtiment.

MARENA : Rs 110 025 pour le CEO et Rs 32 000 pour le chairman

À une question de Reza Uteem, le ministre de l'Énergie, Joe Lesjongard, a déclaré que le Chief Executive Officer (CEO) de la Mauritius Renewable Energy Agency (MARENA), Danen Beemadoo, touche un salaire de Rs 110 025, sans compter les autres allocations comme inscrites dans le rapport du Pay Research Bureau. Pour sa part, Joanna Bérenger a voulu connaître le montant payé à sa présidente, Martine Gonthier. Le ministre a déclaré qu'elle a été recrutée en octobre 2023 et elle touche Rs 32 000 par mois.